La millonaria marca de Roger Federer: sus negocios e inversiones tras dejar el tenis

El pasado mes de agosto, durante su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis, en Newport, Estados Unidos, Federer…

Roger Federer dejó de jugar tenis profesional hace cinco años, pero su nombre continúa generando negocios, atrayendo patrocinadores y ampliando su influencia en el deporte mundial. A sus 45 años, el ganador de 20 títulos de Grand Slam mantiene una de las marcas deportivas más valiosas, construida durante su carrera y consolidada con una estrategia comercial que no dependía exclusivamente de sus resultados en la cancha.

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El pasado mes de agosto, durante su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis, en Newport, Estados Unidos, Federer volvió a mostrar su conexión con el deporte que marcó su vida. Sin embargo, su legado también se refleja en el crecimiento de la Laver Cup, el torneo que ayudó a crear a través de Team8, la empresa de gestión que cofundó con su agente Tony Godsick, y en las inversiones que le han abierto nuevas oportunidades económicas.

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Una fortuna construida más allá del tenis

La revista Forbes estimó que Federer se había convertido en multimillonario en 2025, siendo apenas el séptimo deportista en alcanzar ese estatus. Aunque el comportamiento de sus inversiones hizo que posteriormente descendiera de esa cifra, el suizo ha logrado transformar los ingresos de su carrera en una estructura comercial que continúa generando valor después de su retiro.

En 2020, Federer llegó a ser considerado el deportista mejor pagado del mundo, por encima de figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Su caso se diferencia por la planificación de su vida profesional después del tenis, una estrategia que, según Misha Sher, fundador de One Not Many y especialista en marketing deportivo, comenzó antes de que terminara su carrera.

“Federer construyó para la vida después del tenis antes de que el tenis terminara”, explicó Sher. Su marca, añadió, fue desarrollada para tener un valor que superara las victorias y los títulos, lo que le permitió conservar atractivo comercial incluso cuando dejó de competir.

De Nike a Uniqlo: el giro que cambió su negocio

Durante 24 años, Federer estuvo vinculado con Nike, marca que lo acompañó en cada uno de sus 20 títulos individuales de Grand Slam. Su imagen estaba estrechamente relacionada con el fabricante estadounidense y su distintivo RF, que se convirtió en un símbolo comercial comparable con las líneas asociadas a Michael Jordan y Tiger Woods.

La relación terminó en 2018, después de un proceso de negociación que no derivó en la renovación del contrato. Según explicó Godsick en el pódcast de Andy Roddick, Nike decidió no continuar con el acuerdo, pese a que Federer habría querido permanecer en la compañía.}

La salida abrió la puerta a un contrato de 10 años con la empresa japonesa Uniqlo, valorado en 300 millones de dólares, de acuerdo con las declaraciones del agente. El acuerdo, vigente hasta 2028, incluyó la participación de Federer en procesos de diseño y le permitió mantener una presencia relevante en la industria de la ropa deportiva.

Pero el convenio no contemplaba el calzado, una situación que terminó siendo determinante para la mayor operación comercial de su carrera.

On y una inversión que alcanzó los 273 millones de dólares

La empresa suiza On, fundada en 2015, se convirtió en la siguiente gran apuesta de Federer. En lugar de limitarse a recibir un pago por publicidad, el extenista adquirió una participación del 3 % en la compañía, con una inversión estimada en 50 millones de dólares.

La decisión se produjo antes de la salida a bolsa de On en Nueva York, en 2021. Con el crecimiento de la empresa, el valor de la participación de Federer llegó a aproximadamente 273 millones de dólares, una cifra que equivale a casi tres veces sus ganancias acumuladas como tenista profesional y supera lo que recibió durante sus dos décadas de relación con Nike.

La operación es considerada una muestra de su enfoque empresarial. Steve Martin, socio fundador de la agencia MSQ Sport and Entertainment, señaló que la decisión de aceptar una participación accionaria en lugar de limitarse a un contrato publicitario fue determinante para la evolución comercial de Federer.

On amplió posteriormente su presencia en el tenis, con acuerdos de indumentaria integral con figuras como Iga Świątek y Ben Shelton, y pasó a competir con marcas consolidadas como Nike y Adidas. La empresa proyectó ventas netas de al menos 6.830 millones de dólares hasta 2029, según sus objetivos financieros presentados a los inversionistas el martes.

Patrocinadores y una influencia que sigue vigente

El valor de Federer no se limita a sus inversiones. El suizo conserva una amplia cartera de patrocinadores, entre ellos Mercedes-Benz, Rolex, UBS, Moët & Chandon y Lindt. De acuerdo con Godsick, el extenista mantiene 13 patrocinadores y la mayoría de ellos lleva más de dos décadas vinculada con su imagen.

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La permanencia de estas compañías refleja una estrategia de asociación con marcas de productos de alta gama y una imagen que Federer consolidó durante su trayectoria. Para Martin, el deportista ya no necesita buscar activamente acuerdos comerciales, pues son las empresas las que se acercan a su equipo.

Su influencia también está presente en la Laver Cup, torneo que contribuyó a crear y que regresará este mes a la O2 Arena de Londres. El evento se ha establecido en el calendario del tenis y se ha convertido en un negocio rentable, respaldado en parte por patrocinadores que también acompañaron al suizo durante su carrera.

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La edición de 2022, en la que Federer disputó su último partido como profesional en dobles junto a Rafael Nadal, sigue siendo uno de los momentos más recordados de la competencia. Ahora, con el suizo alejado de las canchas, la Laver Cup representa una de las expresiones más visibles de su influencia en el deporte.

Para Sher, el torneo podría convertirse en uno de los componentes centrales del legado de Federer después del retiro. El suizo entendió que su carrera tendría un final y comenzó a construir su futuro empresarial cuando todavía contaba con una enorme relevancia cultural y deportiva.

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