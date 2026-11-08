El colombiano David Alonso estuvo muy cerca de cerrar otro fin de semana en el podio de Moto2. El piloto del Aspar Team protagonizó una destacada remontada en el Gran Premio de Qatar, en la que pasó de la novena a la segunda posición durante la carrera, pero finalmente cruzó la meta en el cuarto lugar. Aunque sumó puntos importantes, el resultado tuvo un efecto negativo en sus aspiraciones en el campeonato: cayó al quinto puesto de la clasificación general, a falta de dos competencias para terminar la temporada.

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La remontada de David Alonso en Catar no le alcanzó para podio: así va la general en Moto2

La carrera en el circuito de Lusail tuvo como ganador al español Daniel Holgado, compañero de Alonso en el Aspar Team, quien se quedó con la victoria por delante de Iván Ortolá, del QJ Motor, y Álex Escrig, de Klint Racing, segundo y tercero, respectivamente.

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DANI HOLGADO WINS IN #Moto2 🏆



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El Gran Premio de Qatar fue una de las competencias más particulares del calendario de este año. Inicialmente estaba programado para abril, pero tuvo que ser aplazado debido a los problemas de seguridad derivados de los conflictos bélicos en Oriente Medio. Finalmente, se disputó este fin de semana, en medio de la recta final del campeonato.

La remontada de David Alonso no alcanzó para subir al podio

Alonso tuvo que trabajar desde el comienzo para meterse en la pelea por los primeros lugares. El piloto colombo-español partió desde la novena posición de la parrilla y comenzó a recuperar terreno desde las primeras vueltas en Lusail, aprovechando su capacidad para avanzar entre los competidores.

Su rendimiento le permitió llegar a ubicarse segundo durante algunos momentos de la prueba, por lo que tuvo posibilidades reales de pelear por uno de los tres lugares del podio. Sin embargo, no consiguió sostener ese ritmo hasta el final y terminó en la cuarta casilla, a las puertas de repetir una celebración como la de su anterior presentación.

El resultado llegó apenas una semana después de que Alonso consiguiera una importante victoria en el Gran Premio de Malasia. En esta oportunidad, el colombiano tuvo que conformarse con 13 puntos, una cosecha que le permitió seguir sumando en el campeonato, aunque no fue suficiente para conservar su posición entre los cuatro primeros de la clasificación.

David Alonso perdió una posición en la general de Moto2

El triunfo de Daniel Holgado también tuvo consecuencias directas para las aspiraciones de Alonso en la temporada. Antes de la carrera en Qatar, el colombiano ocupaba el cuarto lugar de la clasificación general, pero su compañero de equipo consiguió los puntos necesarios para superarlo y modificar el orden de la tabla.

Holgado llegó a 215 puntos, mientras que Alonso quedó con 204 unidades y descendió hasta la quinta posición. La diferencia entre ambos es de 11 puntos, cuando solamente quedan dos carreras para definir la temporada de Moto2.

El campeonato tiene como líder a Manuel González, quien acumula 286,5 puntos. En el segundo lugar aparece Iván Ortolá, con 219,5 unidades, mientras que Izan Guevara, pese a su abandono en Qatar, se mantiene con 173 puntos, de acuerdo con la clasificación presentada antes de esta competencia.

Así, Alonso afrontará las últimas dos fechas con el objetivo de recuperar terreno y cerrar de la mejor manera su paso por la segunda categoría del motociclismo mundial.

Portugal y Valencia, las últimas carreras de Alonso antes de dar el salto a MotoGP

El calendario de Moto2 tendrá sus dos últimas competencias en territorio europeo. La primera será el 22 de noviembre en el circuito de Algarve, Portugal, mientras que la temporada llegará a su final el 29 de noviembre en Valencia, uno de los escenarios más representativos del motociclismo.

Estas pruebas tendrán un significado especial para David Alonso, pues marcarán el cierre de su segunda y última temporada en Moto2. El colombiano ya tiene definido su siguiente desafío: en 2027 competirá en MotoGP con el equipo LCR Honda, la segunda escuadra de la marca japonesa.

Con ese movimiento, Alonso se convertirá en el segundo piloto de la historia en representar a Colombia en la máxima categoría del motociclismo. Hasta ahora, el único que había conseguido llegar a MotoGP era Yonny Hernández, quien debutó en 2012 con Avintia Racing y permaneció en la categoría hasta 2016.

Su última escuadra fue precisamente el Aspar Team, la estructura en la que David Alonso ha construido buena parte de su trayectoria en las categorías menores y con la que actualmente compite en Moto2.

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Por ahora, al colombo-español le quedan dos oportunidades para cerrar su etapa en esta categoría con nuevos resultados destacados, antes de comenzar la preparación para el salto más importante de su carrera deportiva.

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