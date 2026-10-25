El primero en entrar en acción fue Camilo Vera, cuarto gimnasta en presentarse en la final de barra fija. El nortesantandereano buscaba aprovechar la oportunidad de competir entre los mejores del…

La participación de Colombia en el Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam tuvo este domingo un cierre agridulce. Aunque sus dos principales figuras, Ángel Barajas y Camilo Vera, habían conseguido clasificarse a la final de barra fija, ambos sufrieron caídas durante sus rutinas, errores que los dejaron sin posibilidades de luchar por las medallas.

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Las caídas alejaron a Ángel Barajas y Camilo Vera del podio en el Mundial de Gimnasia

El primero en entrar en acción fue Camilo Vera, cuarto gimnasta en presentarse en la final de barra fija. El nortesantandereano buscaba aprovechar la oportunidad de competir entre los mejores del mundo, pero una caída durante su ejercicio perjudicó su calificación y terminó por alejarlo de los puestos de privilegio en la clasificación.

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Más tarde llegó el turno de Ángel Barajas, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. El también cucuteño mostraba buenas sensaciones durante su presentación, pero al ejecutar un elemento que exigía soltarse de la barra, girar en el aire y volver a sujetarla, no consiguió controlar la recepción y cayó sobre la colchoneta.

¡QUE RUTINA TENÍAMOS 🤯!



Les dejamos el video de la rutina de Ángel Barajas hasta el momento de la caída. Sin duda tenía cómo dar la pelea por el podio.



Volverás más fuerte gigante 💛💛💙❤️.



🎥 @kylasperfect40 pic.twitter.com/7CNPVfpvSw — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) October 25, 2026

El taiwanés Tang Chia-Hung se coronó campeón de la barra fija con 14,966 puntos, seguido por el japonés Shinnosuke Oka y el ruso Sergei Naidin, ambos con 14,800 unidades. El desempate favoreció al asiático, quien se quedó con la plata. Por su parte, los colombianos Vera y Barajas terminaron sexto y séptimo, respectivamente, con 13,333 puntos cada uno.

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Aunque las rutinas de ambos gimnastas tenían potencial para conseguir mejores resultados, las caídas terminaron por frustrar sus aspiraciones de podio. Sin embargo, estos errores no empañan la destacada participación de Colombia en Róterdam, donde la delegación masculina consiguió un resultado histórico al clasificarse, por primera vez, a una final mundial por equipos.

El combinado nacional estuvo integrado por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomás Mejía, Jorman Álvarez, Yan Dairon Zabala y Juan Felipe Ramos. Liderados por Barajas y Vera, los colombianos disputaron el pasado martes la final por equipos y terminaron en la octava posición, con 240,093 puntos, un resultado sin precedentes para la gimnasia artística del país.

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