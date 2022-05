Las denuncias de abuso y acoso sexual contra Óscar Julián Ruiz llegaron a la FIFA

Óscar Julián Ruíz, uno de los árbitros más importantes en la historia del fútbol colombiano, se retiró en 2011. Foto: Jorge Saenz

Las denuncias, al parecer, no serían nuevas, pero la noticia es que llegaron a las oficinas de la FIFA. Así lo dio a conocer el diario británico The Guardian, que indica que el exárbitro fue acusado por 11 supuestas víctimas, que cuentan con más de 30 testigos.

Un escándalo que también salpica a Ímer Machado, quien es el director de la comisión de árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, quien de acuerdo al rotativo también tiene denuncias por 14 presuntas víctimas y testigos.

Las denuncias

En marzo de 2019, el exárbitro Harold Perilla denunció en medios de comunicación y ante la Fiscalía que Óscar Julián Ruiz, famoso árbitro conocido como “el Llanero”, lo acosó sexualmente.

De no existir méritos suficientes, la denuncia de Perilla podría tener el mismo fin que la que presentó Germán Mauricio Sánchez. El también exárbitro denunció a Ruiz en 2012 por hechos muy similares. Óscar Julián Ruiz habría invitado a Sánchez a su casa en Villavicencio y, mientras dormía, Ruiz presuntamente le habría tocado los genitales, declaró Sánchez en su momento.

Ese proceso fue archivado por el fiscal asignado, quien no encontró indicios para continuar con la investigación. De hecho, días después, el mismo Ruiz denunció a Sánchez por injuria y calumnia y por la falsa denuncia en que presuntamente habría incurrido Sánchez al declarar en público que Ruiz lo había acosado.

Perilla dijo en La W que la Comisión Arbitral tenía conocimiento de las conductas de Ruiz, pero que no hicieron nada. En ese momento la entidad estaba a cargo de Jorge Enrique Vélez, quien fuera presidente de la Dimayor, sobre quien Perilla también se refirió: “Me dijo que no quería saber nada de mí y que yo era un estúpido que hablaba por hablar. Es un señor muy grosero y eso que en su momento era el que nos representaba en la Comisión Arbitral”, expresó Perilla.

En una rueda de prensa sostenida por la División Mayor del Fútbol Colombiano, Jorge Enrique Vélez, a su vez, cuestionó la forma de denunciar de Harold Perilla: “Últimamente todo es: ‘Me contaron, me dijeron, me hicieron’. Y a mí me parece que eso le hace mucho daño al país y también a la seriedad del arbitraje”.

Otro de los personajes en la historia es Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, cuestionado por sus declaraciones sobre las denuncias de acoso sexual en la selección Colombia femenina. González, con más de 50 años de carrera en el fútbol colombiano, se refirió a la homosexualidad como una enfermedad en 2012, en relación con las denuncias de Mauricio Sánchez contra Óscar Julián Ruiz.

En esa misma ocasión hizo un llamado a las autoridades del deporte a ponerle más atención a los problemas internos de acoso: “Es que, si en la dirigencia deportiva no le ponemos remedio a esto, si no le prestamos atención, si no revisamos lo que tiene que ser una reestructuración total del manejo logístico del arbitraje nacional vamos a terminar muy mal”, comentó.

Sin embargo, según dijo Harold Perilla en diálogo con La W, González Alzate lo intentó persuadir para que no denunciara a Óscar Julián Ruiz y arreglaran todo de otra manera: “No fui porque preferí acudir a los medios para que se supiera de una vez por todas estas cosas”, concluyó el árbitro, en su momento.