Las número uno del pádel mundial jugarán junto a dos leyendas en Bogotá

Las líderes del ranking mundial femenino de pádel, Delfi Brea y Gemma Triay, jugarán del 20 al 22 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Bogotá, durante el Colombia Padel Fest. El encuentro reunirá a…

Delfi Brea y Gemma Triay, actuales número uno del pádel mundial femenino, estarán en Bogotá del 20 al 22 de noviembre para disputar partidos de exhibición en el Colombia Padel Fest. El evento se celebrará en el Palacio de los Deportes y también reunirá a Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz, junto con jugadores aficionados colombianos.

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Las líderes del ranking mundial femenino de pádel, Delfi Brea y Gemma Triay, jugarán del 20 al 22 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Bogotá, durante el Colombia Padel Fest. El encuentro reunirá a figuras internacionales en partidos de exhibición y permitirá a jugadores aficionados colombianos disputar las finales de un circuito nacional.

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La argentina Brea y la española Triay competirán por primera vez en Colombia como pareja número uno del mundo. Ambas juegan juntas desde 2025, año en el que conquistaron tres de los cuatro Majors de Premier Padel. En 2026 continúan al frente del ranking internacional y acumulan seis títulos, incluido el Major de Roma.

La programación también contará con los argentinos Fernando Belasteguín y Juan Martín Díaz, quienes ocuparon juntos el primer lugar del ranking masculino durante 13 temporadas consecutivas y ganaron 170 torneos como pareja. A ellos se sumarán los españoles Javier Barahona y Carmen Goenaga, mientras que la organización anunciará otros participantes en las próximas semanas.

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Además de las exhibiciones, el evento recibirá las finales del CPF Championship, circuito nacional que tendrá eliminatorias en Medellín y Cúcuta, del 30 de octubre al 2 de noviembre, y en Cartagena y Bogotá, del 5 al 8 de noviembre. La competencia incluirá diez categorías femeninas y masculinas, cuyos campeones avanzarán al Master Nacional.

"Muchos de los que juegan pádel en Colombia aprendieron viendo videos de Bela y Juan Martín, y hoy siguen cada torneo de Delfi y Gemma. Queríamos que pudieran verlos en persona, y que alguien de Cúcuta o de Cartagena tuviera la opción de jugar su final en esa misma cancha”, afirmó Andrés Gallardo, CEO de Colombia Padel Fest.

La realización del encuentro coincide con el crecimiento de este deporte en Colombia, que cuenta con 687 canchas y 233 clubes distribuidos en más de 50 ciudades. Según la Federación Internacional de Pádel, cerca de 25.000 personas lo practican regularmente en el país. Las boletas y las inscripciones al campeonato están disponibles en Fanki.

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