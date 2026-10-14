Las razones de la hegemonía colombiana en el patinaje de velocidad

Colombia aterrizó en Asunción con la presión de cumplir con una racha imponente de 15 campeonatos mundiales de patinaje de velocidad ganados de forma consecutiva. Desde hace 16 años, no ha existido un rival que haya conseguido destronar a nuestros patinadores. Sin embargo, Elías del Valle, entrenador de la selección de Colombia, no quiere dar lugar a sorpresas. Y dice que la clave, la diferencia del combinado nacional que él dirige, está en el trabajo sobre la cabeza del atleta: parte de la confianza.

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Su método descansa en dos pilares: la autoestima y el trabajo en equipo. El cuerpo técnico, de cuatro entrenadores más el equipo médico, intentan dar ejemplo en la concentración. A la vez, también se trabaja sobre la identidad. “Se los hacemos sentir en cada entreno, cada día: que son buenos atletas, buenos colombianos y que son los mejores del mundo”, explicó el estratega.

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Apenas se disputan las primeras jornadas de los World Skate Games 2026 y la selección responde: acumula 11 medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce hasta el momento del cierre de esta edición.

La cifra es una buena noticia, pero el objetivo es más alto. Del Valle lo fijó días antes de que arrancara la competencia, cuando atendió a El Espectador. “Nosotros siempre hemos estado por encima de las 19 medallas de oro. Entonces ese es el estimado: estar una por encima de esa cifra de doradas sería un éxito para la selección”.

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Una selección renovada

El equipo tiene 28 deportistas y 12 de ellos, que son juveniles, debutan en un campeonato del mundo. Del Valle destacó a los varones Jerónimo Sánchez, Juan Manuel Chaux, Emanuel Ramos y Juan David Torres. Entre las damas mencionó a Mariana Ambuila, Mariana Bonet y Luisa Fernanda Paternina. En las mayores, destacó el regreso de Sara Muñoz y Ximena Alzate, quienes supieron ser campeonas del mundo juveniles y, tras varios años, llegan a la máxima categoría.

Varios ya respondieron en los primeros días de competencia. Ramos ganó el oro en los 200 metros meta contra meta juvenil varones, y Sánchez fue plata en los 10.000 metros eliminación. Muñoz se colgó el oro en los 500 metros más distancia.

Junto a ellos están las figuras consolidadas: Gabriela Rueda, Juan Jacobo Mantilla, Kollin Castro y John Tascón. Rueda ya se colgó dos oros en Asunción, en los 5.000 metros puntos y en los 10.000 metros eliminación. Tascón ganó los 500 metros más distancia y le dio a Colombia su décima medalla dorada. Del Valle describió la relación entre los referentes y los nuevos como el motor del grupo. “Se hace una buena sinergia. Se suma la energía de los que llegan con la sabiduría y el manejo que tienen los deportistas con experiencia, que saben cómo se ganan las medallas de un mundial”.

Los jóvenes llegan con hambre y ansiedad, mientras los veteranos aportan paciencia y manejo del grupo. Los referentes transmiten, con el ejemplo, la fortaleza mental que exige vestir la camiseta de la selección, y los debutantes aprenden a manejar la presión de medirse con los mejores del mundo.

En América, el técnico ve un nivel en crecimiento. Mencionó a El Salvador, cuya patinadora Ivonne Nóchez fue bronce en los 200 metros damas mayores tras imponer un récord mundial en las series de clasificación. También destacó el trabajo de Guatemala, México, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Venezuela. En el panorama global advirtió sobre Italia, con un equipo cada vez más maduro, Francia, España, China Taipéi, China e India, entre los cerca de 50 equipos presentes.

Los 200 metros eran la cita marcada en rojo. Del Valle lo había dicho en la previa: Colombia, dueña de la marca mundial de la distancia, quería revalidarla con Kollin Castro, Geiny Pájaro y Santiago Vásquez. En la primera jornada, los muchachos lo respaldaron. En las series de la mañana, Vásquez paró el reloj en 17.108 segundos, nuevo récord mundial, y por la tarde lo ratificó en la final, cuando superó al español Johan Guzmán. Jhon Edwar Tascón completó la fiesta con el bronce. En las damas mayores, Castro quedó con oro y Pájaro, con plata. Un doblete tricolor que cerró la promesa.

Lo que falta

Del Valle atribuye el crecimiento del patinaje a una federación seria, con selectivos transparentes y un buen equipo médico y metodológico. También lo explica la infraestructura. Hay pistas en cada ciudad y, cada vez más, en municipios de Bolívar, Arauca y Amazonas, por mencionar algunos.

Sobre el anhelo de ver el patinaje de velocidad en unos Juegos Olímpicos, el técnico cree que está cerca. Asegura que países como Corea, China Taipéi y China están muy interesados, y que en cualquier momento puede llegar una invitación.

La mejora que pide, al menos en Colombia, es de recursos que lleguen al deporte: para contratar entrenadores durante todo el año, sostener los programas escolares y de talento, y apoyar a los atletas, que entrenan entre seis y ocho horas diarias. Reconoció que hay atrasos en los pagos por temas ministeriales y pidió que no desmotiven a los deportistas. “Creo que los mejores embajadores que tiene Colombia son nuestros atletas. Escuchar el himno de Colombia en China, en Corea, en Italia, en lo más alto y poder transmitir eso es lo mejor que se le puede hacer a nuestro país”.

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