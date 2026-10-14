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Las razones de la hegemonía colombiana en el patinaje de velocidad

La selección nacional logró 11 medallas de oro en las primeras jornadas de Asunción 2026. El equipo defiende una supremacía que se extiende a través de 15 campeonatos al hilo.

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Juan Carlos Becerra
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Las razones de la hegemonía colombiana en el patinaje de velocidad
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Colombia aterrizó en Asunción con la presión de cumplir con una racha imponente de 15 campeonatos mundiales de patinaje de velocidad ganados de forma consecutiva. Desde hace 16 años, no ha existido un rival que haya conseguido destronar a nuestros patinadores. Sin embargo, Elías del Valle, entrenador de la selección de Colombia, no quiere dar lugar a sorpresas. Y dice que la clave, la diferencia del combinado nacional que él dirige, está en el trabajo sobre la cabeza del atleta: parte de la confianza.

Su método descansa en dos pilares: la…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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