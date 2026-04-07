Liga Señal Colombia de Baloncesto 2026: equipos, formato y fechas confirmadas

Piratas de Bogotá es la gran novedad con su regreso del baloncesto a la capital. Foto: DPB

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La División Profesional de Baloncesto oficializó los detalles de la Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional 2026-I, el principal campeonato del país que reunirá a ocho equipos en busca del título nacional.

El torneo arrancará el 10 de abril y se extenderá hasta el 25 de junio de 2026, aunque la fecha de cierre podría ajustarse dependiendo de la duración de la serie final.

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Ocho equipos en competencia

La nueva edición contará con la participación de franquicias representativas de distintas regiones del país. Los equipos confirmados son:

Caribbean Storm

Cimarrones del Chocó

Motilones del Norte

Paisas de Medellín

Piratas de Bogotá

Sabios

Toros del Valle

Caimanes del Llano

El regreso del baloncesto a Bogotá

Uno de los puntos destacados de esta temporada es el regreso del baloncesto profesional a la capital. Bogotá será nuevamente sede con Piratas, que jugará en el Coliseo El Salitre.

El equipo del parche volverá a la acción tras ausentarse en el semestre anterior, torneo en el que Paisas consiguió el bicampeonato.

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Además, el campeonato se disputará en otras ciudades tradicionales del baloncesto nacional:

Cali – Coliseo Evangelista Mora (Toros y Caribbean Storm)

Medellín – Coliseo Iván de Bedout (Paisas)

Cúcuta – Coliseo ‘Toto’ Hernández (Motilones del Norte)

Quibdó – Coliseo El Jardín (Cimarrones del Chocó)

Manizales – Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe (Sabios)

Villavicencio – Coliseo Álvaro Mesa Amaya (Caimanes del Llano)

Formato: cuatro fases rumbo al título

El sistema de competencia fue diseñado para mantener la emoción durante toda la temporada y está dividido en cuatro fases:

Fase I: todos contra todos

Los ocho equipos se enfrentarán en una sola vuelta, con partidos de ida y vuelta, para un total de 56 juegos.

Los dos primeros avanzan directamente a semifinales.

Del tercer al sexto lugar disputarán el Play-In.

Fase II: Play-In

Se jugará al mejor de tres partidos:

3° vs 6°

4° vs 5°

De allí saldrán los dos equipos que completarán el cuadro de semifinales.

Fase III: semifinales

Las llaves serán al mejor de cinco juegos:

1° vs ganador del Play-In 2

2° vs ganador del Play-In 1

Fase IV: gran final

Los ganadores de semifinales disputarán el título en una serie también al mejor de cinco encuentros.

Reglas clave del torneo

El reglamento también establece algunas condiciones importantes para los equipos:

Plantillas: entre 12 y 20 jugadores inscritos.

Extranjeros: mínimo uno y máximo tres por equipo.

Categoría U21: cada equipo deberá incluir al menos un jugador Sub-21 en los partidos.

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