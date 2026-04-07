¿Quién es Malachi Moreno? El colombiano que se apuntó al Draft de la NBA 2026 Foto: Malachi Moreno IG

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El baloncesto colombiano sigue sumando nombres en el radar internacional, y uno de los más recientes es el de Malachi Moreno, quien tomó la decisión de presentarse al Draft de la NBA 2026, pero sin renunciar a su elegibilidad universitaria.

A sus 19 años y con una imponente estatura de 2,13 metros, el jugador con nacionalidad colombiana —hijo del exbasquetbolista Enelio Moreno— confirmó que iniciará el proceso rumbo a la NBA tras su primer año en el baloncesto universitario de Estados Unidos. Sin embargo, dejó claro que mantiene abierta la opción de regresar a la NCAA, en caso de considerar que aún necesita desarrollo.

Una apuesta estratégica pensando en el futuro

La decisión de Moreno responde a una estrategia cada vez más común entre jóvenes talentos: entrar al Draft para recibir retroalimentación de los equipos de la NBA, evaluar su posición real y trabajar en los aspectos a mejorar.

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En ese sentido, el pívot también aseguró su continuidad con los Kentucky Wildcats, lo que le permitiría regresar a Lexington si decide retirar su nombre del Draft. Este escenario le garantiza estabilidad y un entorno competitivo de alto nivel para seguir creciendo.

Un novato que superó expectativas

Durante su temporada debut en la NCAA, Moreno no solo cumplió, sino que superó ampliamente las expectativas. Inicialmente proyectado como un jugador de rotación, terminó asumiendo un rol más importante dentro del equipo, respondiendo cuando tuvo la oportunidad como titular.

Su rendimiento le permitió ser incluido en el All-SEC Freshman Team, un reconocimiento que destaca a los mejores novatos de la conferencia. En números, cerró su primer año con promedios de 7,8 puntos, 6,3 rebotes, 1,8 asistencias y 1,5 bloqueos por partido.

Además, se convirtió en una pieza clave en el juego interior de Kentucky, destacándose especialmente en los rebotes —tanto ofensivos como defensivos— y en la protección del aro, donde figuró entre los mejores de la conferencia.

Partidos que marcaron su crecimiento

A lo largo de la temporada, Moreno dejó varias actuaciones destacadas que evidencian su progresión:

18 puntos , su mejor registro anotador, en la victoria ante Valparaiso (107-59).

11 rebotes , igualando su marca personal frente a Florida.

6 asistencias y 4 robos en un partido completo contra Mississippi State.

5 bloqueos, su mejor cifra, en el triunfo sobre Texas.

Las mejores jugadas de Moreno en la NCAA

El reto: crecer en lectura de juego

Uno de los aspectos en los que el cuerpo técnico de Kentucky espera ver evolución es en el coeficiente intelectual dentro del juego. Según su entrenador, el siguiente paso en su desarrollo está en la toma de decisiones, la lectura de jugadas y su liderazgo en cancha.

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La experiencia adquirida en su primer año será fundamental para consolidar estas habilidades, especialmente en una conferencia tan exigente como la SEC.

Un nombre a seguir para Colombia

Con raíces colombianas y formación en el competitivo baloncesto estadounidense, Malachi Moreno se perfila como uno de los proyectos más interesantes a corto y mediano plazo.

Su decisión de explorar el Draft sin cerrar la puerta a la universidad demuestra madurez y visión. Ahora, el siguiente paso dependerá de la evaluación que reciba en el proceso, pero lo cierto es que su nombre ya empieza a ganar fuerza en el radar internacional.

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