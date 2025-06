Llega a Bogotá el Festival Internacional de América de baloncesto infantil

Más de 100 equipos de niños de niñas participarán en el evento, en Bogotá. Foto: Pumas

Con clubes de cinco países se realizará en Bogotá, del 27 al 30 de junio, el Festival Internacional de América, un evento deportivo de gran impacto social que reunirá a 100 equipos de baloncesto en categorías que van desde los 10 hasta los 17 años, en las ramas masculina y femenina. El torneo busca mucho más que la competencia: su verdadera esencia está en el lema “Basketball for Good”, un llamado a utilizar el deporte como herramienta de transformación, integración y construcción de comunidad.

El evento es organizado por el Club de Baloncesto Pumas, en el marco de la celebración de sus 27 años de trabajo formativo y social, y en colaboración con la Comisión de Minibásquet de México, como una muestra de hermandad y cooperación deportiva entre países latinoamericanos.

Delegaciones de México, Venezuela, Ecuador y Perú, así como equipos provenientes de diversas regiones de Colombia, se darán cita en escenarios como las canchas del PRD, el Colegio Cafam y el Colegio Francisco José de Caldas, entre otros. Estos espacios se convertirán durante cuatro días en el epicentro de la diversidad, el talento y la celebración del juego limpio.

El Festival Internacional de América también busca visibilizar historias de superación, valores como el respeto y la solidaridad, y generar puentes entre culturas a través del deporte. Cada partido será una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes compartan no solo la pasión por el baloncesto, sino también experiencias de vida.

El evento cuenta con el respaldo de organizaciones y empresas que creen en el poder del deporte como herramienta de cambio, como Cuántico, Amazing Travel, Wilson ,Cafam, Electrolit, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y otras entidades que han unido esfuerzos para hacer posible esta fiesta deportiva y social.

Con más de 1.000 deportistas acompañados por entrenadores y familiares , el Festival Internacional de América se posicionará como uno de los encuentros deportivos en categorías formativas más importantes de Bogotá , demostrando que el baloncesto puede ser mucho más que un juego: puede ser una herramienta para soñar, compartir y construir futuro.

Categorías: Mixta sub 10, nacidos en 2015, 2026 y 2027; Masculinas y femeninas sub 12, sub 13, sub 15 y sub 17. Informes e inscripciones en el correo festivalint.deamericabasketcol@gmail.com y los teléfonos +57 3015508201 y +57 3174026625. @Pumasbasketballclub

