Carlos Alcaraz será el gran atractivo del “final-8″ de la Copa Davis 2025

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, regresa a la Copa Davis para liderar a España en la Final a ocho que se disputará en Bolonia (Italia) del 19 al 23 de noviembre, anunció este lunes el capitán del equipo español David Ferrer.

Por contra, el número dos del mundo Jannik Sinner no participará en la defensa del título de Italia.

Salvo cambio de última hora, Sinner no estará en la primera edición de la fase final de la Davis en tierras italianas, después de varios años disputándose la Final a ocho en España.

Alcaraz, ganador este año de Roland Garros y del US Open estará acompañado por Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Ferrer se reservó el nombre del quinto y último jugador, que dará a conocer la semana previa al evento.

Con esta convocatoria, el murciano vuelve tras perderse la última cita que enfrentó a España contra Dinamarca en Marbella en septiembre por “fatiga muscular y mental” después de haberse alzado con el Grand Slam en Estados Unidos, el sexto de su carrera.

España iniciará su camino por la Ensaladera el 20 de noviembre ante República Checa. En el caso de victoria, el combinado español se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Argentina y Alemania.

Los argentinos de Javier Frana presentes en Italia serán Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, estos dos últimos para los dobles.

En ausencia de Sinner, el primer espada italiano será Lorenzo Musetti (N.8 del mundo).

Sinner ha vivido una temporada con altibajos, a pesar de los títulos en el Abierto de Australia y Wimbledon, pero también con una suspensión de tres meses por un positivo por anabolizante, o sus abandonos en los Masters 1000 de Cincinnati y más recientemente en Shanghái.

Los capitanes de las ocho selecciones clasificadas a la fase final pueden realizar hasta tres cambios en sus equipos de aquí al inicio del torneo.

Pese a no contar con Sinner, la Italia de Filippo Volandri partirá como favorita en su duelo de cuartos ante Austria, cuyo jugador mejor clasificado, Filip Misolic, ocupa el puesto 95 en ranking ATP.

Las eliminatorias se disputarán bajo techo al mejor de tres partidos (dos individuales seguidos de uno de dobles).

Estas son las nóminas de las selecciones finalistas

BÉLGICA

Zizou Bergs (40º en clasificación ATP)

Raphaël Collignon (73º)

Sander Gillé (58º mundial en dobles)

Joran Vliegen (67º mundial en dobles)

Un quinto jugador será convocado más adelante

Capitán: Steve Darcis

FRANCIA

Ugo Humbert (24º)

Arthur Rinderknech (27º)

Benjamin Bonzi (54º)

Pierre-Hugues Herbert (98º en dobles)

Un quinto jugador será convocado más adelante

Capitán: Paul-Henri Mathieu

ITALIA

Lorenzo Musetti (8º)

Flavio Cobolli (22º)

Matteo Berrettini (59º)

Simone Bolelli (14º en dobles)

Andrea Vavassori (15º en dobles)

Capitán: Filippo Volandri

AUSTRIA

Filip Misolic (95º)

Jurij Rodionov (154º)

Lukas Neumayer (184º)

Lucas Miedler (29º en dobles)

Alexander Erler (38º en dobles)

Capitán: Jürgen Melzer

ESPAÑA

Carlos Alcaraz (1º)

Jaume Munar (42º)

Pedro Martínez (88º)

Marcel Granollers (8º en dobles)

Un quinto jugador será convocado más adelante

Capitán: David Ferrer

República Checa

Jiri Lehecka (17º)

Jakub Mensik (19º)

Tomas Machac (31º)

Vit Kopriva (94º)

Adam Pavlasek (47º)

Capitán: Tomas Berdych

ARGENTINA

Francisco Cerúndolo (21º)

Tomás Etcheverry (60º)

Francisco Comesaña (64º)

Horacio Zeballos (7º en dobles)

Andrés Molteni (28º en dobles)

Capitán: Javier Frana

ALEMANIA

Alexander Zverev (3º)

Jan-Lennard Struff (91º)

Yannick Hanfmann (126º)

Kevin Krawietz (10º en dobles)

Tim Pütz (11º en dobles)

Capitán: Michael Kohlmann

