Lo que no se vio del Astara Golf Championship 2026 en Bogotá

Organizado en el Country Club de Bogotá, el Astara Golf Championship presentado por Mastercard regresó como el evento de golf más importante del país y uno de los más relevantes de Latinoamérica.

Este evento convocó a la élite del golf profesional y, además, fortaleció su vocación y su compromiso con la sociedad, sumando esfuerzos con la Fundación Cardioinfantil – LaCardio en favor de la salud infantil.

Este año, el campeonato generó un impacto positivo a través de la alianza entre el certamen, el Country Club de Bogotá y la Fundación Cardioinfantil. De esta manera, el evento se convirtió en una plataforma de solidaridad.

Ejemplo de vida

“Conocimos a la Fundación Cardioinfantil gracias a una brigada acá en la región. En Bogotá nos han recibido con los brazos abiertos, brindándonos una atención digna. Actualmente, estamos esperando los resultados de los estudios para pasar a la junta médica. Estamos muy agradecidos”.

Relató Dayana Pérez, madre de Samuel, un niño que nació hace 10 años en Santa Marta con una cardiopatía congénita.

Golf y salud infantil

Cada año, al igual que el Astara Golf Championship, la Fundación Cardioinfantil extiende brigadas de diagnóstico cardiovascular pediátrico a más de 15 departamentos de Colombia. En ellas se valoran más de 3.500 niños en regiones con acceso limitado a servicios especializados.

Aquellos pacientes que requieren atención de alta complejidad son trasladados a Bogotá para recibir tratamiento integral. En 2025, casi 300 niños se beneficiaron del programa, accediendo a una oportunidad real de vida.

“El Astara Golf Championship, el Country Club de Bogotá y la Fundación Cardioinfantil unimos fuerzas para transformar la vida de miles de niños y niñas en el país. Estamos convencidos de que el deporte es una herramienta poderosa de transformación social”, dijo Iván Barrios, director del certamen.

Deporte por la salud de los niños y niñas

Actualmente, existen distintas maneras de sumarse a esta misión y contribuir a salvar el corazón de los niños de Colombia. Una de ellas es hacer parte de un torneo de golf del país con propósito social. La Copa Salva un Corazón en su versión 23.

“El golf tiene la capacidad única de unir excelencia, disciplina y valores. Cuando ese espíritu se conecta con un propósito social, el impacto trasciende el deporte”, señaló Svetlana Noworyta, directora de sostenibilidad y donaciones de LaCardio.

Este campeonato benéfico se llevará a cabo el próximo 6 de marzo de 2026 en el Country Club de Bogotá. Los interesados pueden asegurar su participación a través del teléfono +57 318 702 0937 (Paula Rivera) o en este enlace.

