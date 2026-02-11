Logo El Espectador
No fue uno, ni fueron dos, fueron tres oros para Colombia en el GP de paratletismo

Karen Palomeque ganó una de las medallas de oro para el país luego de vencer a Lindi de Alemania y Pal Preeti de India en la categoría T35, 36, 38 femenina.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de febrero de 2026 - 12:04 p. m.
Karen Palomeque fue la gran figura de Colombia en los Juegos Paralímpicos de París 2024.
Foto: AFP - FRANCK FIFE
Primer día en Dubái y Colombia ya tiene medallas que mostrar. La delegación nacional inició con tres oros su participación en el Grand Prix de paratletismo que se lleva a cabo en los Emiratos Arabes Unidos. Karen Palomeque, Mauricio Valencia y José Ramírez fueron los más destacados de la jornada.

Además de las tres preseas doradas, Colombia también cerró el primer día de competencias con una plata y un bronce, para un total de cinco metales. Aparte de los ya mencionados paratletas, Diego Meneses y Yerferson Suárez también hicieron parte de la cosecha y firmaron un gran debut en Dubái.

¡Oro, oro para Colombia!

Karen Palomeque obtuvo el oro en la prueba de los 200 metros T38. Mismo resultado que consiguió Mauricio Valencia , pero en la disciplina de Impulsión bala F34. José Ramírez fue el otro colombiano que se colgó el oro, en su caso en los 400 metros T38.

Por el lado de la única presea plateada, Yeferson Suárez terminó segundo en la prueba de los 400 metros T37. Además, Diego Meneses finalizó tercero en la Impulsión bala F34, con lo que se pudo subir al último escalón del podio.

El único que no obtuvo medalla, pero estuvo cerca de hacerlo, fue Tomás Felipe Soto, quien resultó cuarto en el lanzamiento de jabalina. En la categoría F64, el paratleta tricolor quedó detrás de tres paratletas de la India.

Segundo día de Colombia en el Grand Prix de paratletismo

Durante el segundo día de competencias, el miércoles 11 de febrero de 2026, la delegación colombiana participará del lanzamiento de jabalina y bala en las categorías F38 y F34.

Adicionalmente, pasando a la pista, Colombia se dará cita para correr los 100 m en las categorías F38 y F64. La programación inicia desde las 7:45 a.m e irá hasta las 9:15 p.m., hora de Colombia.

Habrá que esperar como sigue el desempeño de los colombianos en Dubái, entre los que emerge la figura de Karen Palomeque. La antioqueña de 31 años es considerada una de las mejores paratletas del mundo y sus resultados avalan esa afirmación. Es uno de los proyectos “dorados” para Los Ángeles 2028.

