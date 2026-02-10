Camila Osorio volvió a ganar en Doha y extendió su racha de victorias

Camila Osorio, segunda mejor raqueta de Colombia en el ranking de la WTA. Foto: EFE - China Open

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tenista colombiana Camila Osorio (80° del mundo) clasificó este martes a los octavos de final del Torneo WTA 1.000 de Doha, en Catar, tras superar a la checa Katerina Siniakova en tres sets. La nortesantandereana mostró carácter en la tercera manga y extendió su buena racha.

El partido tuvo múltiples matices. Osorio se quedó con el primer set por 6-2, Siniakova (44° del mundo) reaccionó y ganó el segundo 7-5. El duelo pasó de la solidez inicial de Camila a un trámite mucho más parejo. Aún así, la colombiana supo esperar el momento para llevarse el set definitivo por 6-3.

En el tercer set frente a Siniakova, Camila logró el punto decisivo en un momento clave y sostuvo la distancia con su servicio para sellar la victoria. Así, confirmó su lugar en los octavos de final. La clave estuvo en su eficiencia en la devolución.

El recorrido de Osorio en Doha comenzó en la fase clasificatoria, donde dejó en el camino a la australiana Priscilla Hon (128°). Ya en el cuadro principal, superó en primera ronda a Storm Hunter (251°), también australiana. Para ese momento solo había enfrentado rivales de menor ranking.

Uno de los cruces más exigentes para la colombiana fue ante la británica Emma Raducanu. El partido estaba igualado, con un set por lado, cuando la campeona del US Open 2021 no pudo continuar por una lesión, situación que permitió a Osorio avanzar de ronda en un duelo de alta exigencia.

El buen presente de Camila Osorio

La colombiana se medirá ahora en los octavos de final con Jelena Ostapenko, una de las rivales más exigentes del cuadro. La letona, número 11 del mundo, viene de eliminar a Ekaterina Alexandrova y representa un desafío de alto voltaje para la tenista nacida en Cúcuta.

El buen momento de Camila no es casualidad. Antes de su presentación en Doha, la nortesantandereana se consagró campeona del torneo WTA 125 de Filipinas, un título que le dio confianza y ritmo competitivo tras su temprano adiós en el Abierto de Australia.

Con la victoria de este martes sobre Siniakova, Osorio extendió su racha positiva a nueve triunfos consecutivos en el circuito. La seguidilla le permitirá escalar posiciones en el ranking WTA la próxima semana. Ya aseguró, mínimo, su ascenso hasta la casilla 63.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador