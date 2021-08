Lorena Arenas: “Me siento feliz de ser un ejemplo de las jóvenes en Colombia”

Sandra Lorena Arenas, que logró la primera medalla de Colombia en la historia de la marcha olímpica, habló de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en su llegada a Colombia este lunes.

La pereirana de 27 años, que para muchos fue la gran sorpresa de la delegación nacional en Japón, se mostró muy tranquila por lo conseguido en el país asiático.

Lea: La ira de Sandra Lorena Arenas

¿Qué pensó cuando se corrieron los Juegos?

Me favoreció bastante porque desde el Mundial de Doha venía arrastrando varias lesiones. Estábamos en vilo porque no se sabía si se hacían los Juegos o no por la pandemia. Cuando supimos que los Juegos serían en 2021, con mi equipo nos enfocamos a recuperar la lesión. Mi vida cambió, pasamos de hacer recuperaciones cada dos días a hacerlas todos los días, gracias a eso logramos lo que tenemos hoy en día.

¿Qué se siente ser un ejemplo para los jóvenes?

De verdad, más que un compromiso, me siento feliz de haber cumplido este sueño. Mi idea es que más niños quieran seguir este camino. Llegar a los Olímpicos no es fácil, pero se puede. Mi objetivo es seguir haciendo sentir orgulloso a mi país.

¿Cuál es su objetivo con los Juegos Nacionales?

Pienso que lo más importante es fortalecer la formación y tenemos que mejorar el acompañamiento. Hay que apoyar a los entrenadores y darles capacitación. Hay mucho talento y si con pocos recursos hacemos lo hacemos no me imagino con más y con más escuelas de iniciación.

Más: Anthony Zambrano: “Le cumplí el sueño a Colombia y a mi mamá”

¿Cómo mantuviste la estabilidad mental en los Juegos Olímpicos?

Es un trabajo de mucho tiempo, trabajando con mi psicóloga. Con ella hemos trabajado cómo podía asimilar lo que iba a vivir en competencia. En las carreras tengo mucha personalidad y sacó más verraquera ante las adversidades. En la competencia de la medalla hubo muchas agresiones que la gente no se da cuenta. Antes de salir, estaba que me moría del susto, pero cuando inicio la competencia estaba muy tranquila. Sabía que era lo que tenía que hacer y sabía que no me podían ganar porque yo era mejor que ellas. Lo más importante, sin duda, es la parte mental.

¿Qué piensa cuando dicen que fue una sorpresa?

No me da rabia, me gusta. Me da tranquilidad porque los medios lo presionan a uno. Uno sabe que tiene opciones de medalla, pero si la presión hay más tranquilidad. Me gusta porque cuando se dice que no es sorpresa es más bonito. Para mí es mejor así.

¿Qué faltó para la medalla de oro?

Creo que esta medalla para mi es como si fuera un oro. Superé muchos obstáculos para lograrlo. Cuatro días antes no quería competir. El problema fue la alimentación. En Sapporo eso fue un problema. La presentación de la comida era terrible. Yo decía como voy a competir si no estoy comiendo bien. Y ahí entró mi psicóloga porque yo creía que había perdido todo y no tenía energía. Ella me calmó y buscamos ayuda con mi equipo y mis médicos. Empezamos a trabajar mucho psicológicamente, solo era superar un último obstáculo para llegar la medalla. Yo sabía que podía coger el oro, pero dependía de muchos factores. Había que Ser inteligentes para que no me descalificaran y asegurar medalla. Vamos por buen camino.

¿Qué sigue después de Tokio?

No sé, no les he preguntado a mis entrenadores. Solo quiero disfrutar este momento. Creo que este año no tendré nada más y quiero ir con mi familia a descansar porque no los veo hace rato.

No se pierda: El balance de Tokio 2020: Para Colombia no todo lo que brilla es oro

¿Qué mensaje manda a las mujeres?

Nosotras las mujeres somos muy verracas. Cuando queremos afrontar algo siempre lo hacemos sin importar las circunstancias. Siempre una mujer, sin importar lo que se le pone enfrente, logra lo que se propone.