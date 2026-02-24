Los autos clásicos volverán a tomarse el Autódromo de Tocancipá

La jornada reunirá a más de 400 vehículos clásicos y antiguos —fabricados hasta 1991—. Foto: Club Los Tortugas

El Autódromo de Tocancipá volverá a llenarse de motores antiguos este fin de semana con la realización del Automercol Motor Clásico 2026, evento organizado por el Club Los Tortugas y que se ha consolidado como una de las citas tradicionales del calendario automotor colombiano en febrero.

La jornada reunirá a más de 400 vehículos clásicos y antiguos —fabricados hasta 1991— que estarán distribuidos en el paddock y la zona de pits del principal escenario del deporte motor del país. La cita será el próximo sábado 28 de febrero.

Según el Club Los Tortugas, los organizadores de este encuentro, se espera la asistencia de más de mil aficionados, en lo que será además el primer evento masivo que recibe el autódromo tras las recientes obras de refacción en su asfalto.

Durante el día habrá salidas controladas a pista en distintos grupos, organizados por antigüedad de los vehículos. También están previstas exhibiciones especiales para jóvenes promesas, una serie femenina y una serie de velocidad, además de un desfile general con velocidad controlada.

El evento no tendrá carácter competitivo. No se premiará al vehículo más rápido ni al piloto más destacado. La dinámica estará centrada en la exhibición y el rodaje de automóviles y motocicletas clásicas, varios de ellos modelos poco comunes o de colección en el país.

Las entradas del Automercol Motor Clásico 2026 están disponibles desde 50.000 pesos para el acceso a paddock y las inscripciones de vehículos se realizan a través de los canales habilitados por la organización.

