Yerson Mosquera habló de la posibilidad de jugar el Mundial: “Voy a luchar mi puesto”

El colombiano Yerson Mosquera fue uno de los puntos altos de Wolverhampton en su empate con Newcastle United (0-0). Foto: Wolverhampton Wanderers FC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Faltan exactamente 113 días para el debut de la selección de Colombia en el Mundial 2026 y cada uno de ellos será clave para que Néstor Lorenzo, no solo defina la lista de convocados, sino también para preparar al combinado nacional de la mejor manera.

En varios posiciones hay una pelea firme para ser parte de la lista definitiva. Uno de esos puestos es el de defensor central, en el que aparece como opción Yerson Mosquera, jugador del Wolverhampton de la Premier League, quien dio una entrevista este martes a AS Colombia sobre ese objetivo.

“Quiero seguir jugando porque si lo hago, tendré más chances de ir a la selección. Para nadie es un secreto la calidad de jugadores que tengo en frente y no será nada fácil”, reconoció el defensor antioqueño formado en las divisiones menores de Atlético Nacional.

En la lucha por ser uno de los centrales que estarán en la Copa del Mundo también se encuentran Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Janer Lucumí y Carlos Cuesta. También con convocatorias, aunque con menos continuidad, aparecen Willer Ditta y Juan David Cabal.

A pesar de la dura competencia se siente motivado para ser uno de los 26 convocados por Lorenzo: “He hablado con varios y les he dicho que no se las pondré fácil, voy a luchar mi puesto, ahí estaré peleando y que ellos sepan que estaré ahí tratando de ganarme mi lugar para llegar al Mundial”.

Mosquera ha tenido a lo largo de la presente temporada bastante continuidad con los Wolves. El central colombiano registra 22 partidos sumando todas las competencias (20 de ellos como titular), datos que lo confirman como uno de los fijos en la defensa del equipo de las Tierras Medias Occidentales.

Ha estado en el radar de Lorenzo desde 2023, cuando estaba a préstamo en el Cincinnati de la MLS. Desde entonces registra cuatro partidos y un gol con la camiseta tricolor. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 estuvo alejado del proceso por una lesión de ligamento cruzado que ya superó.

“Más allá de que hagamos parte de la selección, tenemos una amistad también. Con todos me la llevo muy bien. Me brindaron un gran apoyo cuando llegué y en todo este proceso me han ayudado y enseñado. Es una rivalidad sana”.

El defensor antioqueño también se refirió en la entrevista a Atlético Nacional, el equipo en el que debutó como profesional y al que representó en 26 oportunidades antes de partir con rumbo a Inglaterra. Señaló que piensa volver una vez termine su etapa en Europa.

“Más allá de cualquier cosa, siento ese agradecimiento y gratitud por darme la oportunidad de vivir tantos momentos bonitos. Quisiera regresar algún día”, concluyó el defensor colombiano, quien volverá a la acción el próximo viernes, cuando Wolves reciba a Aston Villa (3:00 p.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador