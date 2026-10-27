Los Cerveceros acarician la gloria: Milwaukee podría coronarse este martes en la MLB

El tercer partido, disputado en el Tropicana Field, comenzó a inclinarse hacia Milwaukee con dos carreras en la tercera entrada. Sin embargo, el golpe definitivo llegó en la quinta, cuando los Cerveceros anotaron ocho veces. Chourio…

Los Cerveceros de Milwaukee quedaron a un paso de conquistar su primera Serie Mundial, luego de imponerse con autoridad este lunes por 10-1 a los Rayas de Tampa Bay. Con el venezolano Jackson Chourio como principal figura, el equipo de Wisconsin tomó ventaja de 3-0 en la serie y podría coronarse este martes.

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El tercer partido, disputado en el Tropicana Field, comenzó a inclinarse hacia Milwaukee con dos carreras en la tercera entrada. Sin embargo, el golpe definitivo llegó en la quinta, cuando los Cerveceros anotaron ocho veces. Chourio conectó cuatro imparables, mientras que el cubano Yandy Díaz descontó para Tampa Bay en el noveno episodio.

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La Serie Mundial, nombre que recibe la final de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), se disputa al mejor de siete partidos. Esto significa que el primer equipo que consiga cuatro victorias se proclama campeón. Por eso, Milwaukee tendrá este martes, a partir de las 7:00 p.m. (Disney+), su primera oportunidad de conquistar el título.

Los Cerveceros nunca han ganado una Serie Mundial y su única aparición anterior en la final ocurrió en 1982, cuando perdieron contra San Luis. Ahora sueñan con cambiar la historia gracias a figuras como Jackson Chourio, William Contreras, Christian Yelich y Brice Turang, protagonistas de una ofensiva que ha castigado a Tampa Bay.

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La extraordinaria campaña de Milwaukee comenzó mucho antes de esta final. Los Cerveceros terminaron la temporada regular con 103 victorias y 59 derrotas, el mejor registro de las Grandes Ligas. Posteriormente, eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones, y llegaron a la Serie Mundial como uno de los equipos más sólidos.

La situación es completamente distinta para Tampa Bay, que necesita ganar cuatro partidos consecutivos para quedarse con el campeonato. Nunca un equipo ha remontado una desventaja de 0-3 en la Serie Mundial. El único antecedente similar en los playoffs corresponde a Boston, que logró esa hazaña contra los Yankees en 2004.

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