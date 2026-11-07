Colombia ya celebró dos medallas en esta edición. La primera llegó gracias al antioqueño Emanuel Otálvaro, quien conquistó la plata en el tenis de mesa individual masculino. Después, el bogotano Alejandro Gutiérrez obtuvo el bronce…

Por estos días, la atención del deporte mundial está puesta en Dakar, capital de Senegal y sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2026. La ciudad africana recibe a cientos de deportistas que buscan dar sus primeros pasos hacia la élite internacional en una competencia reservada para las nuevas generaciones.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los medallistas colombianos en los Olímpicos de la Juventud: ¿qué fue de sus carreras?

Colombia ya celebró dos medallas en esta edición. La primera llegó gracias al antioqueño Emanuel Otálvaro, quien conquistó la plata en el tenis de mesa individual masculino. Después, el bogotano Alejandro Gutiérrez obtuvo el bronce en la prueba individual de salto ecuestre, ampliando la cosecha nacional en territorio senegalés.

Publicidad

Por ahora, ambos son promesas cuyo futuro dependerá del tiempo, su rendimiento y las oportunidades que encuentren para desarrollar sus carreras. Antes que ellos, numerosos colombianos también subieron al podio en los Olímpicos de la Juventud. Algunos alcanzaron la élite mundial, mientras otros siguieron caminos muy diferentes después de sus éxitos juveniles.

Singapur 2010: cinco medallas (dos oros y tres platas)

Colombia consiguió uno de sus primeros títulos olímpicos juveniles gracias a Juan Sebastián Gómez, quien se coronó campeón del torneo individual masculino en Singapur 2010. Su victoria abrió una página histórica para el tenis nacional en la primera edición del certamen. El bogotano llegó a ser número uno del mundo a nivel juvenil, pero el salto al profesionalismo le costó (Abordamos ese tema en esta entrevista). Este año formó parte del equipo colombiano de Copa Davis.

Jessica Legarda, David Oquendo, Jonathan Botero y Brayan Ramírez conquistaron el título en la competencia de ciclismo por equipos. La cuarteta se impuso en una prueba que combinaba distintas especialidades y confirmó el protagonismo colombiano en este deporte desde la primera edición. Tras las justas juveniles disputadas en el sudeste asiático, todos tomaron caminos diferentes.

La nariñense Legarda, especializada en el ciclomontañismo, logró varios títulos a nivel local en esa disciplina; Oquendo, de BMX, sonó muy poco después de estas justas, pero quien sí lo hizo fue su hermano, Carlos Mario, medallista olímpico en Río 2016; Botero también tuvo una carrera destacada y logró un diploma olímpico en las justas cariocas. Ramírez, por último, llegó al World Tour en el ciclismo de ruta, aunque no logró consolidarse en la máxima categoría.

Mario Gamboa alcanzó el segundo lugar en la competencia individual de salto ecuestre de Singapur 2010. El bogotano había sido campeón nacional infantil y juvenil, además de medallista de oro en los Juegos ODESUR. Residió un tiempo en los Estados Unidos y hoy en día se encuentra de nuevo en Colombia, donde participa en eventos aficionados.

La halterofilia, un deporte en el que Colombia suele destacarse cuando se trata de Olimpicos, también aportó una plata. El antioqueño José Gavino consiguió el segundo puesto en la categoría de 63 kilogramos. Ya en el profesionalismo tuvo la oportunidad de representar al país en distintos mundiales y ganó algunas en eventos panamericanos.

La cosecha en Singapur concluyó con el boxeador atlanticense Juan Carlos Carrillo, quien conquistó la medalla de plata en la categoría de 75 kilogramos. Tras lograr medallas en distintos eventos del ciclo olímpico como Centroamericanos y Panamericanos, además de competir en los JJOO, en 2019 optó por dar el salto al boxeo profesional. Permaneció invicto hasta agosto pasado.

Nankín 2014: tres medallas (un oro y dos bronces)

La dupla colombiana compuesta por el cundinamarqués Brandon Rivera y el caldense John Anderson Rodríguez conquistó el título de la clasificación general del ciclismo en Nankín 2014. Su victoria representó el único oro nacional de aquella edición. Rivera ha competido por lo menos cuatro veces en grandes vueltas, además de ganar títulos en la contrarreloj a nivel panamericano; Rodríguez, en cambio, no llegó tan lejos.

Andrés Caicedo terminó tercero en la categoría de 69 kilogramos durante los Juegos de Nankín 2014. Su resultado volvió a situar a Colombia entre los medallistas de la halterofilia y contribuyó a una cosecha nacional de tres preseas. Llegó a los Juegos Olímpicos de Río 2016, ganó títulos continentales y posteriormente enfrentó una suspensión por dopaje que interrumpió su carrera entre 2018 y 2022, año en el que logró un bronce en el envión de los 81 kg.

La última colombiana en subirse a un podio en China fue Natalia Yopasá, quien consiguió el tercer lugar en la categoría de 63 kilogramos de taekwondo. La bogotana fue entrenadora en el Club Deportivo Sombae durante algunos años y después trabajó en el IDRD. Hoy, de acuerdo con Función Pública, trabaja con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Buenos Aires 2018: (cinco oros, tres platas y cuatro bronces)

El antioqueño Daniel Restrepo se llevó dos oros en el trampolín en Buenos Aires 2018 y se convirtió en uno de los protagonistas de la delegación colombiana. Se impuso en la modalidad de tres metros y en la de equipos mixtos —junto a la china Shan Li—. Su proyección le permitió mantenerse como uno de los mejores del mundo en su categoría y participó ya en dos JJOO (Tokio 2020 y París 2024).

Bogotá tuvo una representante en lo más alto del podio de la capital argentina: Gabriela Rueda, quien se impuso en las competencias de patinaje sobre ruedas. Su victoria permitió que una de las disciplinas más exitosas del deporte nacional también celebrara un título en el escenario olímpico juvenil. A nivel de mayores, siguió siendo una de las mejores y cosechó por lo menos 13 medallas en mundiales. Su palmarés incluye además tres oros en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025. También en esta disciplina se destacó el vallecaucano Jhony Angulo, oro en el ómnium. No obstante, comparado con Rueda, su trayectoria posterior no fue sobresaliente.

Publicidad

La atleta Valeria Cabezas conquistó el título de los 400 metros con vallas en Buenos Aires 2018. Su victoria representó uno de los grandes resultados nacionales en el atletismo juvenil y amplió la diversidad de deportes con medallas doradas. La vallecaucana siguió representando a Colombia en la categoría de mayores, aunque solo en eventos continentales del ciclo olímpico.

La nortesantandereana Camila Osorio y el bogotano Nicolás Mejía alcanzaron la final del torneo de dobles mixtos de tenis y terminaron con la medalla de plata. Osorio es quizás uno de los nombres más conocidos en esta lista. Cuenta con tres títulos WTA en su palmarés y alcanzó el puesto 33 del escalafón mundial. Mejía ha tenido menos rodaje en la élite, aunque en la actualidad es la mejor raqueta masculina que tiene Colombia.

Publicidad

Yineth Milena Santoya consiguió el segundo lugar en su competencia de halterofilia durante Buenos Aires 2018. Ha competido a nivel nacional y en septiembre pasado se recibió como psicóloga en la Universidad Católica Luis Amigó. La pesista Kely Valentina Junkar también conquistó una medalla plateada en Buenos Aires. Después estudió gestión empresarial. Estiven José Villar también logró una medalla levantando pesas en Argentina, aunque fue de bronce. Llegó a competir en Juegos Panamericanos.

La dupla colombiana compuesta por la caqueteña Gabriela Bolle y el antioqueño Juan Camilo Ramírez consiguió el tercer lugar en la competencia de equipos mixtos del BMX. Bolle llegó a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde alcanzó las semifinales, y ganó la plata panamericana de BMX en 2026. Ramírez continuó su trayectoria y consiguió un bronce en los Juegos Panamericanos Júnior de Cali 2021.

Publicidad

Este listado termina con el judoca Juan Felipe Montealegre, quien integró un equipo internacional que alcanzó el tercer lugar en Buenos Aires 2018. El vallecaucano compitió en distintos eventos tras las justas argentinas. Según los registros disponibles de la Federación Internacional de Judo, su participación más reciente fue en el Santo Domingo Panamerican Open de 2024.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad