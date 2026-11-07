 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los medallistas colombianos en los Olímpicos de la Juventud: ¿qué fue de sus carreras?

Mientras Dakar 2026 reúne a las nuevas promesas del deporte, repasamos qué ocurrió con los colombianos que subieron al podio en Singapur, Nankín y Buenos Aires. Entre los nombres aparecen Camila Osorio, Gabriela Rueda y Brandon Rivera.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Bello
Daniel Bello
Los medallistas colombianos en los Olímpicos de la Juventud: ¿qué fue de sus carreras?
Camila Osorio y Nicolás Mejía, medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Foto: COC

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Por estos días, la atención del deporte mundial está puesta en Dakar, capital de Senegal y sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2026. La ciudad africana recibe a cientos de deportistas que buscan dar sus primeros pasos hacia la élite internacional en una competencia reservada para las nuevas generaciones.

Colombia ya celebró dos medallas en esta edición. La primera llegó gracias al antioqueño Emanuel Otálvaro, quien conquistó la plata en el tenis de mesa individual masculino. Después, el bogotano Alejandro Gutiérrez obtuvo el bronce…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Alejandro Gutiérrez

Dakar 2026

Emanuel Otálvaro

Juegos Olímpicos

Juegos Olímpicos de la Juventud

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Olímpicos de la Juventud

PremiumEE

Senegal
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido