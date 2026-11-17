Colombia perdía 4-1 contra Brasil, el vigente campeón de América, y jugaba con un hombre menos. El panorama era adverso y parecía que la victoria se escapaba. Desde el banco, el técnico Juan Carlos Muñoz les repetía a sus jugadores que todavía podían conseguirlo: “Crean. Ellos son buenos, pero nosotros somos mejores”. El capitán Juan Agudelo respondió en la cancha con dos goles y, entre el esfuerzo colectivo y la convicción de que podían remontar, la selección de futsal de sordos terminó ganando 6-5. “Nunca desistimos ni bajamos la cabeza….

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Colombia perdía 4-1 contra Brasil, el vigente campeón de América, y jugaba con un hombre menos. El panorama era adverso y parecía que la victoria se escapaba. Desde el banco, el técnico Juan Carlos Muñoz les repetía a sus jugadores que todavía podían conseguirlo: “Crean. Ellos son buenos, pero nosotros somos mejores”. El capitán Juan Agudelo respondió en la cancha con dos goles y, entre el esfuerzo colectivo y la convicción de que podían remontar, la selección de futsal de sordos terminó ganando 6-5. “Nunca desistimos ni bajamos la cabeza. Fue un orgullo remontarle a Brasil y sacarle el cupo”, contó Agudelo.

Aquella remontada, en mayo de este año, fue uno de los capítulos de una campaña que terminó con Colombia como campeona panamericana en San Juan, Argentina. El equipo, que nunca había tenido experiencia internacional en esta disciplina, superó a las potencias del continente y consiguió algo inédito: la clasificación a los Juegos Sordolímpicos de Invierno, que se disputarán del 15 al 27 de enero de 2027 en Innsbruck-Seefeld, en el Tirol, Austria.

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Sin embargo, seis meses después de aquella hazaña, la selección enfrenta un panorama muy distinto. Los 20 deportistas que consiguieron el cupo no saben si podrán viajar a representar al país. Según sus cuentas, necesitan cerca de COP 1.300 millones para cubrir los tiquetes, el hospedaje y la alimentación. Sin embargo, según denuncia la Federación Colombiana de Deportes para Sordos (Fecoldes), el Ministerio del Deporte no ha entregado una respuesta formal ni ha presentado una ruta para garantizar los recursos.

La preocupación por la financiación se hizo evidente durante la concentración que la selección adelantó en Bogotá. Los jugadores asumieron con sus propios recursos buena parte de la preparación y, en medio de ese esfuerzo, se enteraron de que el presupuesto para viajar a Austria no estaba garantizado.

“En primer lugar, del Ministerio la única respuesta que hemos recibido es que, en estos momentos, no hay dinero. Que ellos van a buscar soluciones, pero ya falta poco menos de un mes y medio y soluciones no hay. Nos sentimos solos en este aspecto”, afirmó Juan Carlos Muñoz en diálogo con El Espectador.

El entrenador asegura que la Federación ha buscado alternativas y tocado puertas para conseguir los recursos, pero el tiempo juega en contra. La delegación necesita financiación para los gastos básicos de su participación y todavía no tiene certeza sobre cómo podrá cubrirlos.

Para los deportistas, la noticia fue especialmente difícil después de todo lo que tuvieron que hacer para llegar hasta allí. Agudelo cuenta que, al conocer la situación, el grupo atravesó momentos de silencio y tensión, pues existe el temor de que el esfuerzo realizado durante tantos meses podría terminar sin la recompensa de competir en Austria.

El capitán se ha convertido en uno de los referentes para sus compañeros cuando necesitan conocer las novedades sobre el viaje. Su labor ha sido especialmente la de mantener la confianza y recordarles que todavía pueden encontrar una solución.

“Les dije que no podíamos desistir, que siempre debemos mantener la fe y que todo se nos va a dar para lograr llegar a Austria y representar al país. El deporte colombiano históricamente es de esos esfuerzos, haciendo rifas, vendiendo lo que sea. Lograremos ir”, aseguró Agudelo.

El camino hasta la clasificación tampoco fue sencillo. Antes de viajar a Argentina, los jugadores tuvieron que pagar sus desplazamientos a Bogotá, las audiometrías internacionales y los pasaportes. Asimismo, han dejado sus trabajos y familias para asistir a las concentraciones y cumplir con la preparación deportiva.

La incertidumbre también tiene consecuencias que podrían ir más allá de esta selección. “El no participar sale más caro que ir”, advirtió el técnico. Según Muñoz, no estar presente en la competencia dejaría a Fecoldes una multa de 28.000 euros, que tendría que pagarse en este u otros eventos del sistema. Esto podría afectar a disciplinas como atletismo, tenis de mesa y natación de sordos, que tienen compromisos mundiales el próximo año.

Colombia debutó en el campeonato panamericano, disputado del 2 al 8 de mayo, con una victoria 11-2 contra Perú. Después empató 1-1 con Argentina y protagonizó la remontada 6-5 con Brasil. Cerró su participación con una goleada 24-4 sobre Uruguay.

La selección terminó con 10 puntos y 42 goles a favor, por encima de Argentina, que ocupó el segundo lugar. De las cinco selecciones participantes, solamente las dos primeras obtenían un cupo directo a los Juegos Sordolímpicos de Invierno. Colombia se quedó con el título y uno de esos lugares.

Por eso, el capitán considera que el respaldo institucional debe estar a la altura de lo que representa esta participación. “Ir a unos Juegos Sordolímpicos es igual de importante que ir a unos Olímpicos o Paralímpicos. Si no nos apoyan para el evento más importante, ¿cuál es la prioridad?”, cuestionó.

La selección ya demostró que puede superar las adversidades deportivas y consiguió en la cancha el derecho de representar a Colombia. Ahora necesita que ese esfuerzo tenga continuidad fuera de ella. El título panamericano ya está en sus manos; la posibilidad de completar la hazaña depende de una respuesta institucional que todavía no llega.

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