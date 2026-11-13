Luis Díaz y Christian González intercambiaron camisetas en Alemania: así fue el encuentro

El duelo se jugará a las 9:30 a. m. (hora colombiana) y hace parte de la estrategia de expansión de la liga estadounidense, que cada vez…

Luis Díaz y Christian González compartieron un momento en las instalaciones del Bayern Múnich , en el que protagonizaron un encuentro que reunió a dos de los deportistas colombianos más destacados en sus respectivas disciplinas. La visita se dio en la previa del partido que disputarán este domingo los New England Patriots, equipo de González, y los Detroit Lions, en un nuevo compromiso internacional de la NFL.

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El duelo se jugará a las 9:30 a. m. (hora colombiana) y hace parte de la estrategia de expansión de la liga estadounidense, que cada vez lleva más partidos a escenarios internacionales. España, Inglaterra, Brasil, México y Australia ya han recibido este tipo de encuentros, y ahora será Alemania la encargada de albergar el choque entre Patriots y Lions. Para ‘Gonzo’, también representa una oportunidad de seguir en la pelea por regresar al Super Bowl, después de haber disputado la final de la temporada pasada.

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Christian González busca pasar la página con los Patriots

El encuentro con Luis Díaz llega en un momento en el que Christian González necesita recuperar su mejor versión con New England. El colombiano viene de una jornada complicada frente a Green Bay Packers, equipo que se impuso 45-27 en territorio de los Patriots. La ofensiva liderada por Jordan Love tuvo una actuación sobresaliente y puso en dificultades a la defensa local, en particular al esquinero, cuyo receptor asignado, Matthew Golden, firmó una destacada presentación.

La derrota dejó a New England con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas, registro que lo mantiene en el segundo lugar de su división, por detrás de Buffalo Bills, que marcha con siete triunfos y una caída. Por eso, el compromiso con Detroit representa una nueva oportunidad para cambiar la dinámica y comenzar a sumar resultados que le permitan acercarse al liderato divisional.

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Luis Díaz avanza en su recuperación con el Bayern Múnich

Por su parte, Luis Díaz permanece en Alemania mientras completa su proceso de recuperación de una lesión que lo ha mantenido alejado de la competencia durante las últimas semanas. El colombiano aprovechó el parón de selecciones por los amistosos internacionales y la Liga de Naciones en Europa, para avanzar en su puesta a punto junto a otros futbolistas del Bayern Múnich que tampoco fueron convocados por sus selecciones.

Las señales son positivas: Díaz ya trabaja con balón y su regreso a las convocatorias estaría cada vez más cerca. El equipo bávaro volverá a competir el viernes 20 de noviembre, cuando reciba a Colonia a las 2:30 p. m., hora colombiana, por la Bundesliga. Posteriormente, visitará al Lille el miércoles 25 de noviembre, a las 3:00 p. m., por la Champions League.

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