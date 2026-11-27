"Ofrecerá más detalles durante una rueda de prensa en el circuito…

"Ha decidido retirarse de la MotoGP y Valencia será su carrera final como profesional", señaló su equipo en redes sociales.

Márquez, de 33 años y piloto de Ducati, se despedirá de la afición española este fin de semana.

El español Marc Márquez, que el domingo en Portugal se proclamó campeón de MotoGP por octava vez, anunció por sorpresa su retirada este viernes, antes de los ensayos del Gran Premio de Valencia, que el domingo cerrará la temporada 2026 de la élite del motociclismo.

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"Ofrecerá más detalles durante una rueda de prensa en el circuito Ricardo Tormo", añadió Ducati sobre un anuncio que ha conmocionado al mundo del motociclismo.

😳 Así ha sido el momento.



Marc Márquez se retira de MotoGP, estoy mucho más que dolido.



No entiendo qué ha pasado 😭#MotoGP #ValenciaGP pic.twitter.com/2ZaPlwZsUE — Pole (@Sr_Pole) November 27, 2026

Tras el anuncio, justo antes del primer entrenamiento en Valencia, la cámara de la retransmisión se centró en Márquez, sentado en su box: el español lanzó un beso y pasó a mostrar un mensaje escrito en inglés con varios carteles.

"Hablaremos después, pero primero gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Espero que os hayáis divertido tanto como yo lo he hecho. Está será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia", finalizó, antes de lanzar otro beso, hacer un corazón con sus manos, recibir el aplauso de su equipo y lanzar un fuerte suspiro de alivio.

A continuación la cámara se fue a las gradas del estadio Ricardo Tormo, donde los espectadores mostraban su incredulidad al conocer la noticia a través de sus teléfonos.

El siguiente en aparecer en ‘escena’ fue su hermano pequeño y rival Álex (Gresini Racing Ducati), con lágrimas en los ojos.

"Ejemplo de coraje y resiliencia"

Márquez lo deja en lo más alto. El domingo sumó ocho títulos mundiales de la máxima categoría (antes 500 cc), con lo que igualó a Giacomo Agostini, que logró sus coronas entre 1966 y 1975, y superó a otro italiano, su gran rival Valentino Rossi.

"¡Gracias Marc! Una de las mayores personalidades del deporte, un ejemplo de resiliencia y coraje", señaló MotoGP en las redes sociales tras el anuncio.

La octava corona de Márquez fue una gesta: remontó desde muy atrás después de una caída en el Gran Premio de Francia en Le Mans en primavera y un centenar de puntos de desventaja con el primer puesto.

En el circuito de Portimao incluso había dejado caer que volvería a luchar por la victoria en 2027, con el objetivo de superar eventualmente el récord del ‘Rey Ago’ con un noveno título mundial en MotoGP.

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THANK YOU, MARC! 🙏 8-time #MotoGP World Champion Marc Marquez has announced his retirement. 🔴🔚



One of the greatest personalities in sports, an example of resilience and grit. pic.twitter.com/ZIafudp4OF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

"Lo que sé seguro es que tengo dos años más de contrato con Ducati. Pero también sé cómo está mi cuerpo, y mi cuerpo me obliga prácticamente a vivir año a año, mes a mes", había dicho el propio Márquez ya en Valencia horas antes del anuncio de su retirada.

El piloto catalán ganó su primer título de 500 cc (predecesora de la MotoGP) en 2013 con Honda, donde acumuló seis en total hasta 2019.

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También fue campeón mundial de 125cc en 2010 y de Moto2 en 2012.

"Marc es sin ninguna duda el mejor piloto de la historia, no creo que haya la más mínima duda al respecto", declaró estos días al portal especializado Motorsport.com el director del equipo oficial Ducati, Luigi "Gigi" Dall’Igna.

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