Nada más proclamarse campeón del mundo de MotoGP por octava vez, se subió a un atril frente a la tribuna de sus seguidores, en la pista lusa de Portimao y les dedicó a ellos el título conseguido. Por primera…

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado este domingo, en el circuito de Portimao, su octavo título mundial de MotoGP, el décimo de su carrera deportiva. El piloto español, de 33 años, necesitaba una novena posición y al final consiguió ser octavo al sufrir una caída en la última vuelta el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

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Nada más proclamarse campeón del mundo de MotoGP por octava vez, se subió a un atril frente a la tribuna de sus seguidores, en la pista lusa de Portimao y les dedicó a ellos el título conseguido. Por primera vez con un micrófono en el interior de su casco se pudieron oír las primeras felicitaciones que le dedicó el ingeniero jefe de Ducati, el italiano Luigi ‘Gigi Dall’Igna.

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Además, en una nota de prensa de uno de sus patrocinadores, Márquez reconoce que "volver a ser campeón del mundo de MotoGP y alcanzar mi décimo título mundial es algo muy especial, sobre todo por todo lo que ha habido detrás para conseguirlo". De esta manera igualó a Giacomo Agostini al conquistar su octavo título mundial de MotoGP, alcanzando el récord histórico del italiano.

Márquez, exultante en todo momento por el título conseguido, se encaminó hacia el podio en el que los máximos responsables del campeonato, el español Carmelo Ezpeleta, y el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el portugués Jorge Viegas, le entregaron la placa que le acredita como campeón en la denominada Torre de los Campeones.

"Han sido años de mucho trabajo", recuerda Márquez, "momentos complicados, lesiones y recuperaciones, pero nunca he perdido las ganas ni la motivación por volver a luchar por estar delante", explica el diez veces campeón del mundo de motociclismo, ocho de ellas en MotoGP.

Más allá de la hazaña, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) se quedó con la victoria en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, disputado en el circuito de Portimao. El segundo lugar fue para el español Jorge Martín (Aprilia Racing), mientras que su compatriota Raúl Fernández (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) completó el podio, confirmando el dominio de Aprilia.

Márquez aumenta a 64 los títulos mundiales españoles

El español Marc Márquez ha incrementado hasta los 64 títulos mundiales, con el octavo que logra en la categoría de MotoGP, los conseguidos por el motociclismo español, el último de los cuales se lo apuntó en Indonesia, por primera vez, el joven murciano Máximo Quiles en Moto3, vigésimo séptimo de la lista de campeones españoles.

Marc Márquez, con 439 puntos, siete victorias en grandes premios y nueve en carreras ‘sprint, ha conseguido su décimo título mundial de motociclismo y el octavo de MotoGP, igualando en lo más alto de la tabla con el italiano Giacomo Agostini, quien estuvo junto a él en la celebración del título y le entregó un casco de oro, en la categoría reina del mundial de motociclismo.

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