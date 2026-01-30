María Camila Osorio alcanzó su primera final en un WTA 125: rival y hora del partido

La tenista cucuteña superó con solvencia a la argentina Solana Sierra con parciales 6-0 y 6-1, en el torneo de Filipinas. Foto: Philippine Women's Open

Durante la madrugada colombiana, se volvió a confirmar el buen momento de María Camila Osorio que está atravesando en Filipinas tras el pobre arranque en la gira oceánica. Con una actuación demoledora y sin fisuras, la tenista cucuteña selló su paso a la final del WTA 125 de Manila, un torneo que la ha visto dominar de principio a fin y en el que apenas ha cedido un set.

La colombiana derrotó en semifinales a la argentina Solana Sierra en apenas 46 minutos, con un marcador contundente de 6-0 y 6-1. Al frente estaba una rival que llegaba sin perder sets en el certamen y ubicada en el puesto 63 del ranking WTA, pero que nunca logró entrar en partido ante la solidez de la número 84 del mundo.

Una semifinal sin contratiempos

Desde el primer game, Osorio impuso condiciones y su lectura del partido fue clara, a través de la presión constante desde la devolución, profundidad en los golpes y una efectividad notable con el servicio. El primer set fue un monólogo, con tres quiebres y ningún punto de quiebre concedido, camino a un 6-0 categórico.

El segundo parcial no cambió el guion. La colombiana se adelantó rápidamente 4-0, mantuvo la intensidad y, aunque cedió un juego, cerró el encuentro con autoridad 40-0 y cuatro puntos consecutivos para sentenciar el 6-1. Las cifras del partido terminaron de subrayar su dominio: 86% de puntos ganados con el primer servicio, 71% con el segundo, cinco quiebres concretados y cuatro aces, sin enfrentar una sola oportunidad de quiebre en contra.

El camino a la final en Manila

El paso de Osorio por el torneo filipino ha sido consistente y exigente. En cuartos de final superó a una de las principales candidatas al título, la local Alexandra Eala, siembra 2 del certamen y número 49 del ranking WTA, con un doble 6-4.

Con la victoria sobre Sierra, Osorio alcanzó su primera final en un torneo de categoría WTA 125.

Donna Vekic, el último obstáculo

En el partido por el título, Osorio se enfrentará a la croata Donna Vekic, actual número 72 del mundo, quien también llegó a la final sin ceder sets tras vencer a la rusa Tatiana Prozorova por 6-2 y 6-4. Vekic fue semifinalista de Wimbledon en 2024 y logró un hito para su país al convertirse en la primera mujer croata en ganar una medalla olímpica, al quedarse con la plata en París 2024, donde cayó en la final ante Zheng Qinwen.

Ambas jugadoras ya se enfrentaron una vez, en las semifinales del Cincinnati Open 2022, con triunfo para la europea en dos sets. Ese antecedente le añade un componente especial a la final de Manila, que se disputará este sábado a las 3:00 a.m., hora colombiana.

Osorio buscará en Filipinas su cuarto título profesional, luego de haber levantado sus tres trofeos anteriores en Bogotá, en las Copas Colsanitas de 2021, 2024 y 2025. Ganar en Manila no solo ampliaría su palmarés, sino que también marcaría su primer título fuera de casa y en una categoría que representa un paso importante dentro del circuito.

