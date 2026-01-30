Revancha entre Real Madrid y Benfica: así quedaron los cruces de la Champions League

Los partidos de ida se disputarán el 17 y 18 de febrero, mientras que las vueltas serán el 24 y 25 del mismo mes. Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES

El sorteo de los play-offs de la Champions League dejó servidos los enfrentamientos que tendremos en febrero para conocer los 16 mejores equipos que lucharán por conseguir la ansiada orejona.

Tras una fase de liga que ya había ofrecido varios giros inesperados en la última jornada, la ronda de repechaje confirma que el camino hacia Europa sigue siendo cualquier cosa menos predecible.

Real Madrid volverá a encontrarse con José Mourinho

El emparejamiento que más ruido generó fue, sin duda, el de Benfica vs. Real Madrid. Principalmente porque se trata de un duelo reciente con victoria épica incluida para los portugueses. La derrota en Lisboa, marcada por un cierre dramático y errores defensivos, sacó al Madrid del top ocho y lo obligó a pasar por este repechaje que en el Bernabéu nadie deseaba.

A eso se suma el regreso de José Mourinho al Bernabéu, más de una década después de su salida del club. El contexto no podría ser más incómodo para el nuevo técnico madridista, Álvaro Arbeloa, que además no contará en la ida con Rodrygo ni Raúl Asencio, ambos suspendidos. La ausencia de Asencio, en particular, pesa en una defensa ya corta de efectivos y sin refuerzos de emergencia a la vista.

El reto para Newcastle

El único representante inglés en los play-offs, Newcastle United, tendrá que afrontar algo más que un desafío futbolístico. Su cruce frente a Qarabag implica un viaje de casi 2.500 millas hasta Bakú, en medio de una seguidilla de partidos clave a nivel local. El propio Eddie Howe reconoció que el sorteo no fue el ideal desde el punto de vista logístico.

En lo deportivo, Qarabag llega con argumentos. Empató con el vigente campeón PSG y ya ha demostrado que puede competir ante equipos de mayor cartel. Para Newcastle, superar esta serie podría abrir la puerta a un cruce aún más exigente en octavos.

Otro de los cruces más intrigantes es el de Bodo/Glimt vs Inter. El equipo noruego ya golpeó en el camino a gigantes como Manchester City y Atlético de Madrid, y su experiencia reciente en eliminatorias europeas lo convierte en un rival incómodo. Inter, que arrancó la Champions con cuatro victorias consecutivas, fue perdiendo solidez a medida que el nivel subió y ahora enfrenta una serie que no admite distracciones.

Clásico francés en Champions

El sorteo también deparó un duelo francés entre Mónaco y Paris Saint-Germain, inédito en competiciones europeas. PSG pagó caro su irregular cierre de fase y terminó fuera del top ocho, pero el antecedente inmediato juega a su favor: la temporada pasada también pasó por esta instancia y luego fue campeón.

Monaco, en cambio, llega golpeado, con cambio de entrenador incluido y una racha negativa en la liga local, aunque ya supo vencer a PSG en noviembre.

Así quedaron los cruces de los play-offs de la Champions League

Los partidos de ida se disputarán el 17 y 18 de febrero, mientras que las vueltas serán el 24 y 25 del mismo mes. Los cruces quedaron así:

Benfica vs. Real Madrid

Bodo/Glimt vs. Inter

Monaco vs. Paris Saint-Germain

Qarabag vs. Newcastle United

Galatasaray vs. Juventus

Club Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

Así quedó el cuadro y el camino al final de la Champions League

