Faltó muy poco y dejó todo: María Camila Osorio, subcampeona en Monterrey

Camila Osorio en la final del Abierto de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra Foto: MIGUEL SIERRA

María Camila Osorio perdió la final del Abierto 250 GNP de Monterrey contra la canadiense Leylah Fernández, que sumó su segundo título consecutivo en el torneo.

La colombiana no partía como favorita contra una rival que venía de ser finalista del US Open el año pasado y tuvo que remontar varias situaciones adversas a lo largo del partido. Al final, a pesar del esfuerzo, no fue suficiente y perdió en tres sets (7-6, 4-6 y 6-7).

Camila Osorio iba por el segundo título de su carrera profesional en la WTA, después de la Copa Colsanitas de Bogotá que ganó en 2021 y que catapultó su impresionante ascenso en el circuito femenino del tenis mundial durante el último año.

La cucuteña llegó al Abierto de Monterrey con su mejor ubicación en el escalafón de la WTA (44) y, tras su espectacular participación en México, se aseguró un puesto entre las mejores 40 del mundo. Se calcula que Osorio llegará esta semana hasta el puesto 35, la mejor posición de una colombiana en la historia de la WTA.

Camila Osorio, subcampeona en medio de la adversidad

A lo largo del campeonato, María Camila Osorio se encontró con partidos muy complicados y situaciones adversas. La final contra Fernández, segunda mejor preclasificada del torneo, no fue la excepción.

En el primer set, la canadiense empezó explosiva con un imponente 3-0. Sin embargo, Osorio se repuso y logró remontar la ventaja de su rival, llevando la resolución del parcial hasta el Tie-Break, que se llevó por 7-5.

En el segundo parcial, la colombiana, de 20 años, otra vez empezó por debajo en el marcador. La canadiense, buscando reponerse de la remontada anterior, salió decidida a buscar una victoria temprana. Se puso arriba 4-1 y parecía que encontraría su objetivo con facilidad, pero María Camila Osorio mostró resistencia. Al final, Fernández consiguió la victoria por un parcial de 6-4.

Parecía que el tercer set iba a ser diferente porque la colombiana salió más concentrada y, por primera vez en el compromiso, no tuvo que iniciar remando desde atrás.

Al contrario, en la tercera manga, María Camila Osorio fue la que salió con más impulso y tomó una ventaja inicial de 4-1. La diferencia, no obstante, fue difícil de mantener por la arremetida de Fernández y el cansancio acumulado.

La colombiana, cuando estaba 5-4, tuvo una chance temprana de lograr el campeonato con un punto de partido, pero la canadiense, dura de vencer, alargó el encuentro remontando la ventaja de Osorio.

La cucuteña, con mucha valentía y coraje, siguió luchando y tuvo cuatro puntos de partido que la canadiense defendió con maestría. Tuvo un quinto, pero fue invalidado después de que el partido estuvo suspendido durante 15 minutos porque se fue la luz y porque Fernández discutió el punto previo que le dio la ventaja a Osorio, alegando que el apagón en el recinto la había desconcentrado.

El juez dio validez al reclamo y la canadiense llevó el partido a un nuevo Tie-Break. El parón fue fundamental porque María Camila Osorio se enfrió y, una vez reanudado el juego, Fernández estaba más completa mentalmente. La canadiense ganó el set definitivo y coronó su bicampeonato.

Durante todo el torneo, la nortesantandereana tuvo partidos muy difíciles en el que tuvo que remontar varios parciales en contra. El más complicado, además de la final, fue en cuartos de final contra la ucraniana Elina Svitólina, tenista favorita al título que la colombiana derrotó en tres sets con dos Tie-Breaks en los dos parciales finales.

Escenario parecido al que tuvo la colombiana en la primera ronda contra la polaca Magdalena Fręch, a la que derrotó en dos sets con un Tie-Break dificilísimo que se resolvió en favor de la cucuteña por 8-6.

Este domingo la colombiana intentó volver a imponerse partiendo desde atrás, pero no fue capaz de superar a una dura rival. Osorio, no obstante, seguirá buscando su primer título de la temporada 2022.