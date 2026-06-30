¡Oficial! LeBron James le dijo adiós a Los Ángeles Lakers. ¿Se retiró de la NBA?

LeBron James de Los Angeles Lakers durante el primer partido de la serie de eliminatorias de la NBA contra Houston Rockets en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Foto: EFE - Ariana Ruiz

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Este martes 30 de junio de 2026, mientras Estados Unidos se ilusiona con su selección nacional en el mundial de fútbol disputado en su país, LeBron James anunció su salida de Los Ángeles Lakers. Aunque continuará en activo la próxima temporada, lo hará con otro equipo. Una decisión que sacudió la NBA.

El futuro de King James, de 41 años, será la novela más mediática de este mercado de fichajes en la mejor liga de baloncesto del mundo. Por el momento es agente libre, pero hay varias especulaciones que hablan de un posible junte con Stephen Curry en los Golden State Warriors de la Conferencia Oeste.

La noticia fue dada por Rich Paul, agente de James, quien pasó ocho años en Los Ángeles. Adicionalmente, Jeanie Buss, copropietaria de los Lakers, emitió después un mensaje de despedida a quien fue la estrella de su glamurosa organización desde 2018 y lideró el último anillo conquistado en 2020.

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“LeBron James es uno de los deportistas más grandes de la historia. Estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers. Le deseamos lo mejor para el futuro, tanto dentro como fuera de la pista”, dijo Buss.

“Un verdadero honor vestir el oro y púrpura intentando seguir la grandeza y los legados de quienes vinieron antes que yo. Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa aquí”, le respondió LeBron en X.

Luka Doncic, la nueva estrella, tomará el lugar de LeBron James como ícono de Los Ángeles Lakers. Además, también se despidió del ídolo. “Un honor jugar contigo y aprender de ti, King James”, escribió Doncic, quien llegó en 2025.

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Todavía hay ‘Rey’ para un rato

El contrato de LeBron en Los Ángeles expiró al término de los pasados playoffs, en los que los Lakers volvieron a quedarse lejos de pelear por el anillo. Los angelinos fueron barridos 4-0 por Oklahoma City Thunder.

Sin embargo, LeBron vuelve a posponer su retiro y agrandará su récord de temporadas jugadas en la NBA a 24. James tiene una de las carreras más exitosas de la historia, con cuatro títulos de la NBA y récords inigualables.

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¿LeBron James se unirá a los Golden State Warriors?

A pesar de que la decisión de irse de California fue del jugador, la segunda franquicia más ganadora de la NBA tampoco mostró mucho interés en renovar su contrato por un salario de USD 52 millones anuales. Uno de los más altos de la liga.

LeBron rindió toda la campaña a un extraordinario nivel, siendo el mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias) angelino en los playoffs, pero los Lakers ya tenían decidido reconstruir el plantel alrededor de Doncic, 14 años más joven que el alero.

Su marcha refuerza las especulaciones de que podría mudarse a los Warriors de su buen amigo Stephen Curry, con quien protagonizó una legendaria rivalidad la década pasada, cada uno defendiendo a una franquicia diferente.

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Ambos se enfrentaron en cuatro finales consecutivas entre 2015 y 2018, con tres triunfos para los Warriors de Curry y uno para los Cleveland Cavaliers, que lideraba en ese entonces LeBron y el equipo que le abrió la puerta a la NBA.

De acuerdo con ESPN, Golden State estaría planeando formar un plantel de veteranas superestrellas buscando también sumar a Anthony Davis, socio de LeBron en el título de los Lakers, en un traspaso con los Washington Wizards.

De concretarse esta operación bomba, los Warriors serían el cuarto equipo de la carrera de LeBron después de los Lakers, Cavaliers y Miami Heat. En Florida, James ganó los títulos de 2012 y 2013, en su época más ganadora de la liga.

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