La corredora confirmó así el favoritismo con el que llegó a la competencia y se convirtió en una de las protagonistas del atletismo en los Juegos. Su registro no solo le permitió…

Martina Weil escribió un nuevo capítulo en la historia deportiva de su familia. La atleta chilena se quedó con la medalla de oro en los 400 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y lo hizo de una manera especial: con un tiempo de 50 segundos y 45 centésimas, rompió el récord que durante más de tres décadas había pertenecido a su madre, Ximena Restrepo.

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Martina Weil batió el récord de su madre, Ximena Restrepo, y ganó el oro

La corredora confirmó así el favoritismo con el que llegó a la competencia y se convirtió en una de las protagonistas del atletismo en los Juegos. Su registro no solo le permitió quedarse con la presea dorada, sino que también estableció una nueva marca para el certamen, superando ampliamente el tiempo que había conseguido Restrepo en Valencia 1994, cuando competía por Colombia.

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Un récord familiar que ahora pertenece a Martina Weil

El récord que estaba vigente era de 51 segundos y 31 centésimas, establecido por Ximena Restrepo en los Juegos Suramericanos de Valencia 1994. Martina Weil lo redujo hasta los 50″45, una diferencia de 86 centésimas que le permitió quedarse con la nueva marca de la competencia.

El resultado tuvo un valor especial para la chilena, que llegó a Rosario como una de las principales candidatas al título. Después de imponerse en su serie semifinal, volvió a demostrar su nivel en la carrera definitiva y cruzó la meta en el primer lugar.

La colombiana Lina Licona terminó segunda con un registro de 52″38, mientras que la argentina Megan Powell completó el podio con 52″81.

Weil también tuvo su revancha contra Colombia

El triunfo también significó una especie de desquite deportivo para la atleta chilena. En los Juegos de Asunción, disputados cuatro años atrás, Weil había quedado a las puertas del oro en los 400 metros tras perder frente a la colombiana Evelis Aguilar por apenas dos centésimas.

Esta vez, el desenlace fue diferente. Weil dominó la final y se quedó con el título, mientras una colombiana volvió a ocupar el segundo lugar, aunque en esta ocasión fue Lina Licona.

La victoria le permite además sumar otro resultado destacado a una temporada en la que se ha consolidado como una de las principales figuras del atletismo chileno.

“El premio de récord de campeonato fue una cerecita”

Después de la carrera, la campeona no ocultó su satisfacción por haber cumplido el objetivo que se había trazado para estos Juegos Suramericanos.

“Estoy muy contenta, venía con el objetivo de ganar, efectivamente. El premio de récord de campeonato fue una yapa, una cerecita encima”, manifestó Weil tras conquistar el oro.

La atleta también valoró especialmente haber contado con el respaldo de sus seres queridos durante la competencia. Entre ellos estuvieron sus padres, su representante y su entrenador, a quien llevó desde Bélgica para acompañarla en Santa Fe.

Y la cosecha de Martina Weil todavía podría aumentar. La chilena aparece inscrita para competir en las pruebas de 4×400 metros mixta y 4×100 femenina, aunque su participación en esta última todavía no está completamente confirmada.

Por ahora, ya tiene el oro de los 400 metros y un récord que durante años llevó el nombre de su madre. Esta vez, la marca familiar tiene una nueva dueña.

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