¡Más de 30.000 corredores se tomaron Medellín en la edición 32 de su gran Maratón!

Corredores en la Maratón de Medellín. Foto: Cor

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La edición 32 de la Maratón de Medellín reunió a más de 30.000 corredores provenientes de 51 países, en una jornada que volvió a demostrar el crecimiento del deporte como motor turístico y económico para la capital antioqueña. El evento proyectó un impacto superior a los US$38 millones para la ciudad, gracias al movimiento generado en sectores como la hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

La competencia contó con participantes distribuidos en cuatro distancias. La prueba de 42 kilómetros reunió a 6.700 corredores, mientras que la media maratón de 21K tuvo 14.100 participantes. A ellos se sumaron 5.200 atletas en los 10K y otros 4.000 en los 5K, distancia que se disputó el sábado. En cuanto a la participación por género, el 55 % correspondió a hombres y el 45 % a mujeres.

Uno de los principales atractivos de esta edición fue la presencia de más de 3.000 corredores internacionales, una cifra que fortaleció el turismo deportivo y consolidó a Medellín como uno de los principales destinos de la región para este tipo de competencias. La prueba de 42K, además, contó con certificación de World Athletics, lo que permitió que los resultados fueran válidos como clasificación para reconocidas maratones internacionales como las de Boston, Nueva York, Berlín y Chicago.

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En el apartado deportivo, el keniano Eric Kirprono Kiptanui se quedó con el primer lugar de los 42K masculinos con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 35 segundos. En la rama femenina, la peruana Deisy Castro fue la vencedora con un registro de 2:38:09.

La media maratón también tuvo protagonismo internacional. El peruano Jhonatan Molina Centeno ganó la prueba masculina con un tiempo de 1:04:47, mientras que la ecuatoriana Carmen Toaquiza Iza se impuso entre las mujeres con 1:13:27.

La organización dispuso un amplio operativo logístico para garantizar el desarrollo de las competencias. Las carreras de 42K y 21K tuvieron su salida en el Parque de las Luces, mientras que los 10K partieron desde Parques del Río. La meta estuvo ubicada en el Edificio EPM. Para facilitar el desplazamiento de los participantes y asistentes, el Metro de Medellín inició su operación desde las 4:00 de la mañana.

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La atención médica también tuvo una novedad en esta edición con el programa ‘Médicos en Ruta’, que contó con 15 médicos voluntarios corriendo junto a los participantes para identificar y atender de manera temprana cualquier situación médica. Este dispositivo se complementó con ambulancias y diferentes puntos de hidratación ubicados a lo largo de los recorridos.

Antes de la competencia, ExpoRunners, realizada en Plaza Mayor durante el viernes y sábado, funcionó como punto de encuentro para los participantes. Allí se entregaron kits y los corredores pudieron conocer diferentes marcas, productos y experiencias relacionadas con el mundo del running.

Con más de 30.000 participantes, presencia internacional y un impacto económico proyectado de más de US$38 millones, la edición 32 de la Maratón de Medellín dejó nuevamente al deporte como uno de los grandes protagonistas de la ciudad. La competencia no solo reunió a atletas de diferentes lugares, sino que fortaleció el posicionamiento de Medellín como un hub deportivo latinoamericano y como un destino en el que convergen el deporte, el turismo y la economía.

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