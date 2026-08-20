¿Max Verstappen sigue en Red Bull? Tomó una decisión que sacude el futuro de la Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen durante el anuncio que hizo Red Bull este jueves. Foto: EFE - Remko de Waal

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Una de las noticias más esperadas de la temporada en la Fórmula 1 se confirmó este jueves cuando Red Bull anunció la renovación de Max Verstappen, el piloto más ganador de su historia y uno de los grandes dominadores de los últimos años. El neerlandés extendió su vínculo y puso fin a los rumores sobre una posible salida de la escudería.

El contrato, que inicialmente vencía al término de la temporada 2028, fue prolongado hasta finales de 2030. Con ello, Red Bull asegura la continuidad de su principal piloto y puede proyectarse a mediano y largo plazo alrededor del neerlandés de 28 años, cuatro veces campeón mundial consecutivo entre 2021 y 2024.

“Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento en casa. Vine al equipo esperando ganar carreras. Lo que terminamos consiguiendo juntos es simplemente hermoso”, aseguró Verstappen, utilizando además su tradicional expresión “simply lovely”, habitual en sus comunicaciones por radio después de una victoria.

A sus 28 años, Verstappen ha disputado 244 Grandes Premios en la Fórmula 1. Su palmarés incluye 71 victorias, 131 podios y 48 pole positions, además de los cuatro campeonatos mundiales ya reseñados. Las cifras lo sitúan entre los pilotos más exitosos de la historia, pese a atravesar una temporada 2026 complicada.

El anuncio llegó en la antesala del Gran Premio de los Países Bajos, una carrera especialmente significativa para Verstappen, que competirá ante su público en Zandvoort. Será además la última edición del evento en el circuito neerlandés, donde el tetracampeón ganó tres veces consecutivas desde el regreso de la Fórmula 1 en 2021.

“Hacer este anuncio durante el último Gran Premio en Zandvoort es un gran momento para mí también. Con suerte podremos dar a los aficionados una despedida especial en esta última carrera”, afirmó Verstappen, quien además utilizará un casco inspirado en la tradicional cerámica azul de Delft para despedirse del Grand Prix local.

Mientras Max asegura su futuro, el presente de la temporada tiene otro protagonista, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien lidera el Mundial con 50 puntos de ventaja sobre el británico Lewis Hamilton (Ferrari). El neerlandés, sexto en la clasificación, atraviesa una 2026 lejos de sus mejores años, con Red Bull fuera del ritmo de los punteros y sin victorias.

Todavía no está definido quién será el compañero de Verstappen la próxima temporada. Por ahora, el franco-argelino Isack Hadjar ocupa el segundo asiento de Red Bull, una silla que ha sufrido numerosos cambios durante los últimos años. Sin embargo, Hadjar, quien se encuentra lesionado, será remplazado en Países Bajos por el neozelandés Liam Lawson.

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