Medallero de Colombia en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: oro en baloncesto

La delegación colombiana firmó otra jornada positiva en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, al conquistar el oro en el baloncesto en silla de ruedas masculino, sumar cuatro medallas de bronce en para tenis de mesa y clasificar a la final del voleibol sentado. Foto: CPC

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La delegación colombiana vivió una de sus jornadas más productivas en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. El martes 7 de julio dejó un título suramericano en deportes de conjunto, cuatro nuevas medallas de bronce en el para tenis de mesa y otra clasificación a una final.

El mayor festejo llegó con la selección masculina de Colombia de baloncesto en silla de ruedas, que se proclamó campeona del torneo tras imponerse con autoridad a Argentina en la gran final. Además, el equipo nacional de voleibol sentado aseguró su presencia en la disputa por la medalla de oro, mientras que el golbol femenino alcanzó las semifinales y ahora buscará despedirse del campeonato peleando por el podio.

Colombia conquistó el oro en baloncesto en silla de ruedas

En el Coliseo de la Gota Fría, la selección masculina confirmó su dominio durante toda la final contra Argentina y se quedó con la medalla de oro tras imponerse por 71-52.

El conjunto colombiano tomó el control del compromiso desde el primer cuarto y nunca cedió la ventaja. Los parciales de 16-13, 37-27, 58-37 y el definitivo 71-52 reflejaron la superioridad del equipo nacional, que terminó en lo más alto del podio. Argentina obtuvo la medalla de plata, mientras que Brasil completó el podio con el bronce.

Cuatro bronces para Colombia en el para tenis de mesa

La representación colombiana también sumó cuatro preseas de bronce en las pruebas individuales del para tenis de mesa.

En la clase S3 masculina, Luis Alberto Valencia aseguró el tercer lugar luego de avanzar desde la fase de grupos con una victoria sobre el uruguayo Gonzalo Acosta por 3-1. Posteriormente cayó en semifinales frente al venezolano Roberto Quijada por 1-3.

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En la clase S9-10 femenina, Jessica Alzate obtuvo el bronce tras disputar una reñida semifinal contra la brasileña Jennyfer Parinos, que terminó con marcador de 2-3.

Por su parte, José David Vargas alcanzó la medalla de bronce en la clase S6-7 masculina. Antes de llegar a semifinales había superado al brasileño Paulo Salmin por 3-1 en cuartos de final, aunque posteriormente fue derrotado por el chileno Ignacio Torres.

La cuarta presea llegó gracias a Manuela Guapi, quien finalizó en el tercer lugar de la clase S1-3 femenina luego de caer en semifinales frente a la brasileña Thais Fraga Severo por 1-3.

Voleibol sentado jugará por el oro

Otra de las grandes noticias para Colombia fue la clasificación de la selección de voleibol sentado a la final del torneo.

El equipo nacional volvió a derrotar a Argentina, esta vez por 3-0, con parciales de 25-22, 25-14 y 25-19 en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla. Con ese resultado, Colombia disputará la medalla de oro con Brasil este miércoles 8 de julio desde las 11:30 de la mañana.

El golbol femenino buscará el bronce

La Selección Colombia de golbol femenino cerró la fase de todos contra todos con una derrota frente a Brasil por 2-11. Sin embargo, el puntaje acumulado fue suficiente para avanzar a las semifinales.

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En esa instancia volvió a enfrentarse al conjunto brasileño, que nuevamente se impuso, esta vez por 13-3. Tras ese resultado, el equipo colombiano quedó con la posibilidad de disputar la medalla de bronce en el cierre de la competencia.

Así está el medallero de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026

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