Francia vs. Marruecos: hora y dónde ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos reviven la semifinal de Catar 2022 en un duelo por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT FRANCK FIFE

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Francia quiere confirmar su condición de favorita y Marruecos buscará seguir escribiendo una historia que ya es una de las más llamativas del Mundial 2026. Este jueves, ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Boston por un cupo a las semifinales, en un duelo que es justamente la revancha del duelo de ‘semis’ de Catar 2022 y que llega rodeado de expectativa, tanto por el nivel de los equipos como por la polémica designación arbitral.

Les Bleus llegan con paso firme y un rendimiento que los mantiene entre los principales candidatos al título, mientras que Los Leones del Atlas intentarán prolongar una campaña que ya ha dejado varias sorpresas. El ganador se convertirá en el primer semifinalista de la Copa del Mundo.

Francia busca dar otro paso hacia el título

El equipo dirigido por Didier Deschamps ha sostenido una campaña sólida desde el inicio del torneo. En la fase de grupos dominó el Grupo I tras imponerse a Senegal, Noruega e Irak con puntaje perfecto.

Su buen momento también se trasladó a las rondas de eliminación directa. En los dieciseisavos de final goleó 3-0 a Suecia gracias a su contundencia ofensiva y a una defensa que volvió a responder, mientras que en los octavos de final derrotó 1-0 a Paraguay en un partido en el que controló gran parte del desarrollo y generó las mejores oportunidades para quedarse con la clasificación.

Ese equilibrio entre solidez defensiva y eficacia en ataque ha convertido nuevamente a Francia en uno de los grandes favoritos para levantar la Copa del Mundo.

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Marruecos quiere seguir sorprendiendo

Del otro lado estará una selección marroquí que ha vuelto a demostrar que puede competir contra cualquiera. Los Leones del Atlas construyeron su clasificación con un equipo equilibrado, intenso para recuperar la pelota y efectivo para aprovechar las ocasiones generadas.

En los dieciseisavos de final protagonizaron uno de los grandes golpes del campeonato al eliminar a Países Bajos en una definición por penales.

Lejos de conformarse, en los octavos de final firmaron otra actuación destacada al vencer 3-0 a Canadá, uno de los países anfitriones, resultado que les permitió instalarse entre los ocho mejores del Mundial.

Ahora buscarán dar un nuevo golpe frente a Francia y alcanzar unas semifinales históricas.

Una revancha de Catar 2022

El enfrentamiento tiene un antecedente muy reciente en las Copas del Mundo. Francia y Marruecos ya se cruzaron en las semifinales del Mundial de Catar 2022, compromiso que terminó con victoria francesa por 2-0 gracias a los goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

Cuatro años después, Marruecos tendrá la oportunidad de intentar cambiar esa historia y eliminar al equipo que frenó su inolvidable recorrido en aquella edición.

La designación arbitral también genera expectativa

La previa del compromiso también ha estado marcada por la elección del cuerpo arbitral. La FIFA designó al argentino Facundo Tello como juez central del partido, acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. El cuarto árbitro será Darío Herrera, mientras que Cristian Navarro actuará como árbitro de reserva.

La decisión ha generado comentarios debido a que será la primera vez en el Mundial 2026 que un partido contará con una cuarteta arbitral completa de un mismo país, en este caso, Argentina.

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Tello dirigirá su tercer encuentro del torneo y ya tiene experiencia mundialista desde Catar 2022, donde arbitró tres partidos, entre ellos el duelo de cuartos de final en el que Marruecos eliminó a Portugal. Aquel compromiso estuvo rodeado de fuertes críticas por parte de jugadores portugueses como Pepe y Bruno Fernandes, quienes cuestionaron la designación de un árbitro argentino cuando la selección albiceleste aún seguía en competencia.

Hora y dónde ver Francia vs. Marruecos en vivo en el Mundial 2026

Fecha: jueves 9 de julio de 2026

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Boston. (Gillette Stadium)

TV: DSports y Paramount+

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