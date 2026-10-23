Medellín recibirá la segunda edición de la ASICS Golden Run: estos son los detalles

La jornada comenzará en la Universidad EAFIT, punto de salida y llegada de ambas distancias. Los participantes de los 21…

Medellín se prepara para recibir la segunda edición de la ASICS Golden Run 2026, una competencia de atletismo que reunirá a más de 2.000 corredores , incluidos atletas élite del país. La prueba, que ya agotó sus cupos, se realizará este domingo 25 de octubre con recorridos de 10K y 21K y hace parte del circuito latinoamericano de la marca, que también pasa por ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Santiago y Lima.

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La jornada comenzará en la Universidad EAFIT, punto de salida y llegada de ambas distancias. Los participantes de los 21 kilómetros partirán a las 6:00 a. m., mientras que los corredores de los 10K lo harán a las 6:10 a. m. Para esta edición, la organización preparó un recorrido renovado que busca ofrecer un trazado más fluido por diferentes sectores de Medellín y Envigado.

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El circuito incluirá vías como la avenida Las Vegas, la avenida Bolívar, San Juan, Carabobo, la avenida Ferrocarril y la avenida Regional, además de sectores cercanos a Monterrey. Debido al desarrollo de la competencia, se esperan afectaciones en la movilidad durante la mañana del domingo. Por eso, se recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

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Entrega de kits y recomendaciones para los corredores

La entrega de kits se realizará este sábado 24 de octubre, entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m., en el Centro Comercial El Tesoro, en el puente de Occidente. El paquete incluye la camiseta oficial y el número de competencia con chip, mientras que la medalla finisher se entregará a quienes completen el recorrido.

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Para reclamar el kit, cada participante deberá presentar su documento de identidad. Si lo recoge un tercero, será necesario presentar una autorización y una fotocopia del documento del corredor. La organización informó que no habrá entrega de kits el día de la carrera ni después del evento.

En cuanto a la preparación, se recomienda a los participantes dormir bien, hidratarse, mantener una alimentación equilibrada y utilizar ropa y calzado adecuados. También es importante llegar con anticipación, respetar el ritmo propio y correr de acuerdo con la preparación física de cada persona.

Durante la competencia, los corredores deberán aprovechar los puntos de hidratación y prestar atención a las señales de su cuerpo. Ante síntomas como mareos, dolor intenso o dificultad para respirar, lo indicado es detenerse y buscar asistencia.

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Medalla especial para los mejores 100 de los 21K

Uno de los reconocimientos de esta edición estará reservado para los participantes de la distancia de 21 kilómetros. Los primeros 100 hombres y las primeras 100 mujeres en cruzar la línea de meta recibirán la medalla TOP 100, una distinción especial dentro de la competencia.

Con los cupos agotados y la presencia de corredores aficionados y atletas élite, la ASICS Golden Run Medellín 2026 tendrá una nueva jornada para los amantes del atletismo, en un evento que combinará competencia, actividad física y participación ciudadana.

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