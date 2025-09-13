La hazaña que está a punto de lograr la tenista Emiliana Arango

La tenista colombiana Emiliana Arango, finalista del Guadalajara Open WTA 500, en México. EFE/ Francisco Guasco Foto: EFE - Francisco Guasco

La tenista colombiana Emiliana Arango derrotó este sábado por 6-4 y 7-5 a la francesa Elsa Jacquemot para clasificarse a la final del WTA 500 de Guadalajara, México, uno de sus dos mejores resultados como tenista profesional.

Arango, finalista en marzo pasado del torneo 500 de Mérida, también en territorio azteca, confirmó su excelente momento de forma deportiva con una gran consistencia desde el fondo de la cancha, buenos ataques a la red y mejor movilidad.

En el primer set la antioqueña, que empezó la semana en el lugar 86 del escalafón mundial, quebró en el juego de apertura, pero no lo pudo confirmar, lo cual mantuvo parejo el duelo.

La jugadora nacida hace 24 años en Medellín perdió el servicio en el sexto juego, pero lo recuperó en el séptimo. Fue paciente y con un rompimiento en el noveno, se llevó el primer parcial.

Otra vez Arango tomó ventaja al vulnerar el servicio de Jacquemot en el primer ‘game’. Confirmó para irse delante 2-0; sin embargo Jacquemot empató el set en el sexto.

Los intercambios fueron parejos, hasta que en el undécimo juego la colombiana sacó ventaja de dos doble faltas de la francesa y tomó una ventaja de 6-5, ratificada con su saque.

Arango tuvo 26 tiros ganadores, seis más que la francesa, con 30 errores no forzados, siete menos que Emiliana.

Emiliana Arango, cerca del top 50 de la WTA

La colombiana buscará este domingo su primer título en un torneo WTA 500 contra la ganadora entre la estadounidense de 17 años Iva Jovic y la checa de 19 Nikola Bartunkova.

De ganar, Arango se meterá entre las primeras 40 jugadoras del mundo, la mejor colombiana, por encima de María Camila Osorio.

“Falta un partido, mañana traigan a todos sus amigos y apoyen a la colombiana”, dijo Emiliana al público que esta semana se ha unido para apoyarla como lo hizo antes con su compatriota Osorio, eliminada en octavos de final.

