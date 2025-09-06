NBA 2025/26: inicio de temporada, calendario y dónde ver los partidos en Colombia

El base del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (d), lanza sobre el alero de los Indiana Pacers, Aaron Nesmith (i), durante la segunda mitad del séptimo partido de las finales de la NBA entre el Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers en el Paycom Center en Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 22 de junio de 2025. Foto: EFE - MANUELA SOLDI

La temporada 2025/26 de la NBA está a punto de comenzar y promete ser una de las más atractivas de los últimos años.

El campeonato de baloncesto más importante del mundo arrancará el 21 de octubre, con un partido inaugural de lujo: los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, recibirán a Houston Rockets.

El encuentro tendrá un ingrediente especial: el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, elegido MVP de la pasada campaña, se medirá con un Houston reforzado por el debut de Kevin Durant, quien a sus 36 años regresa a lo más alto después de sus títulos con Golden State en 2017 y 2018.

En esa primera jornada también se disputará otro duelo de alto impacto: los Lakers de LeBron James y Luka Doncic se enfrentarán a los Golden State Warriors, en lo que será uno de los platos fuertes del arranque.

La temporada 2025/26 marca además el inicio del nuevo contrato televisivo de la liga, con una duración de 11 años y un valor estimado en 76.000 millones de dólares, un acuerdo que transformará la forma en la que los aficionados podrán seguir el torneo en todo el mundo.

¿Dónde ver la NBA en Colombia?

Colombia es uno de los mercados con mayor crecimiento para la NBA: de acuerdo con el NBA Global Fan Studio, en el país hay 11 millones de aficionados, de los cuales 3 millones son considerados Core Fans, es decir, seguidores muy activos.

Para esta temporada, los partidos estarán disponibles a través de plataformas como Amazon Prime Video, que tendrá 67 juegos exclusivos entre octubre y abril, además de la cobertura de la NBA Cup, el Play-In Tournament, los Playoffs, las Finales de Conferencia y la gran Final de la NBA 2026.

Partidos destacados:

24 de octubre: Celtics vs. Knicks (6:30 p.m.) y Timberwolves vs. Lakers (9:00 p.m.).

28 de noviembre (Black Friday): Mavericks vs. Lakers (10:00 p.m.) y Bucks vs. Knicks (7:30 p.m.).

5 de diciembre: Lakers vs. Celtics (7:00 p.m.) y Mavericks vs. Oklahoma City Thunder (9:30 p.m.).

19 de febrero: Detroit Pistons vs. Knicks (7:30 p.m.) y Celtics vs. Warriors (10:00 p.m.).

9 de abril: Celtics vs. Knicks (6:30 p.m.) y Lakers vs. Warriors (9:00 p.m.).

Las transmisiones contarán con voces reconocidas en el baloncesto como Álvaro Martín, Carlos ‘Coach’ Morales, Enrique Garay, Omar ‘Coach’ Quintero, Marycarmen Lara y Charlie Cancino.

Amazon Prime Video está disponible en Colombia con una membresía mensual de COP 24.900 o anual de COP 165.600.

Con la presencia de nuevas figuras, el regreso de estrellas consagradas y un calendario lleno de duelos históricos, la NBA 2025/26 promete una temporada inolvidable para los fanáticos en Colombia y el mundo.

