Dura Jornada para David Alonso en Barcelona; Daniel Holgado hizo la ‘pole’

El piloto colombiano de Moto2 David Alonso, del CFMOTO Inde Aspar Team. EFE/ Javier Cebollada Foto: EFE - Javier Cebollada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) volvió a ganar una carrera esprint, la decimocuarta de la temporada, al vencer en la del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, en el que Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), Daniel Holgado (Kalex) y David Almansa (Honda), lograron las ‘poles positions’ de sus categorías.

Márc Márquez se vio beneficiado por la caída de su hermano Alex, que fue líder de la carrera desde el mismo momento en el que se apagó el semáforo y se fue por los suelos en la curva diez, lo que le permitió sumar el máximo de puntos posibles -doce-, pensando en el título mundial.

Marc Márquez podría estar más cerca de ser matemáticamente campeón del mundo, por novena vez en su carrera deportiva, la semana que viene en el circuito italiano de Misano Adriático, pues suma 187 puntos más que su hermano Alex, con ‘Pecco’ Bagnaia tercero a 239.

Sin fallos, Marc Márquez volvió a ganar una carrera esprint, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que acompañaron al ocho veces campeón del mundo español en el podio.

Holgado en la pole, Alonso incómodo

El español Daniel Holgado (Kalex) logró su primera ‘pole position’ y la cuarta de su carrera deportiva -contando las de Moto3-, además de un nuevo récord absoluto en la clasificación oficial de Moto2.

Holgado estableció un nuevo récord absoluto de Moto2 al rodar en 1:41.549, con el que batió el registro que previamente había establecido el británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:41.629, con el que batía el récord que en 2024 estableció el español Sergio García Dols (Boscoscuro) con un registro de 1:41.894.

Junto a Daniel Holgado, en la primera línea de la formación de salida estarán el británico Jake Dixon (Boscoscuro) y el neerlandés Collin Veijer (Kalex), mientras que el líder del mundial, el español Manuel ‘Manugas’ González (Kalex), saldrá desde un retrasado duodécimo lugar.

David Alonso tuvo un discreto resultado. Partirá en la casilla 16 en el circuito en el que ganó en 2023 y 2024 en la categoría anterior, Moto3. La carrera será este domingo, desde las 5:00 a.m., con transmisión por Espn.

“Es una pista que no es de mi estilo y me ha costado, pero igual que me costó muchísimo al principio en Moto3. Tenemos que trabajar con los datos para ver qué podemos mejorar en la moto, pero también tengo que cambiar mi forma de pilotear”, aseguró.

En Moto3, el español David Almansa (Honda) sumó su primera ‘pole position’ en el campeonato del mundo, con un mejor tiempo de 1:46.877, superando al australiano Joel Kleso (KTM) y al también español Ángel Piqueras (KTM), que completarán la primera línea de salida.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?:Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador