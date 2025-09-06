No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Se fundió Egan Bernal; así quedó la general de la Vuelta a España tras la etapa 14

El danés Jonas Vingegaard sigue del líder. Ahora el mejor colombiano en la clasificación es Harold Tejada.

Redacción Deportes
06 de septiembre de 2025 - 05:38 p. m.
El ciclista colombiano Egan Bernal sufrió una crisis en la etapa del sábado y perdió más de 20 minutos en la general.
El ciclista colombiano Egan Bernal sufrió una crisis en la etapa del sábado y perdió más de 20 minutos en la general.
Foto: Ineos
No venía bien Egan Bernal. En las etapas de esta semana en la Vuelta a España había sufrido mucho para seguirles el paso a los favoritos. Aún así, fiel a su estilo, dio la pelea.

El viernes, en el Alto del Angliru, perdió tiempo, pero esta sábado definitivamente se fundió. A 37 kilómetros de meta en La Farrapona, perdió contacto con el grupo de los líderes y perdió más de 20 minutos con respecto al español Marc Soler, ganador de la jornada.

Harold Tejada fue el mejor colombiano de la fracción, en la casilla 13 y ascendió al undécimo lugar en la general, que sigue encabezada por el danés Jonas Vingegaard, con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida.

El antioqueño Sergio Higuita no tomó la partida. También se había retirado Esteban Chaves.

Así quedó la etapa 14 de la Vuelta a España

CiclistaEquipoTiempo
1Marc SolerUAE3:48:22
2Jonas VingegaardVisma+39
3Joao AlmeidaUAEm.t.
4Jai HindleyBora+43
5Feix GallDecathlon+48
13Harold TejadaAstana+2:21
29Santiago BuitragoBarhain+11:07
51Egan BernalIneos+21:45
124Brando RiveraIneos+30:57
130Juan G. MartínezPicnic+30:59

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España

CiclistaEquipoTiempo
1Jonas VingegaardVisma53:19:49
2Joao AlmeidaUAE+48
3Tom PidcockQ36+2:38
4Jai HindleyBora+3:10
5Feix GallDecathlon+3:30
11Harold TejadaAstana+11:48
18Egan BernalIneos+29:13
20Santiago BuitragoBahrain+42:23
55Juan G. MartínezPicnic+1:42:51
56Brandon RiveraIneos+1:44:25

hramirez(35380)Hace 5 minutos
Lástima mucha preparación, pero al final la salud nadie la tiene por comprada.
