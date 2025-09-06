Se fundió Egan Bernal; así quedó la general de la Vuelta a España tras la etapa 14

El ciclista colombiano Egan Bernal sufrió una crisis en la etapa del sábado y perdió más de 20 minutos en la general. Foto: Ineos

No venía bien Egan Bernal. En las etapas de esta semana en la Vuelta a España había sufrido mucho para seguirles el paso a los favoritos. Aún así, fiel a su estilo, dio la pelea.

El viernes, en el Alto del Angliru, perdió tiempo, pero esta sábado definitivamente se fundió. A 37 kilómetros de meta en La Farrapona, perdió contacto con el grupo de los líderes y perdió más de 20 minutos con respecto al español Marc Soler, ganador de la jornada.

Harold Tejada fue el mejor colombiano de la fracción, en la casilla 13 y ascendió al undécimo lugar en la general, que sigue encabezada por el danés Jonas Vingegaard, con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida.

El antioqueño Sergio Higuita no tomó la partida. También se había retirado Esteban Chaves.

Así quedó la etapa 14 de la Vuelta a España

Ciclista Equipo Tiempo 1 Marc Soler UAE 3:48:22 2 Jonas Vingegaard Visma +39 3 Joao Almeida UAE m.t. 4 Jai Hindley Bora +43 5 Feix Gall Decathlon +48 13 Harold Tejada Astana +2:21 29 Santiago Buitrago Barhain +11:07 51 Egan Bernal Ineos +21:45 124 Brando Rivera Ineos +30:57 130 Juan G. Martínez Picnic +30:59

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España

Ciclista Equipo Tiempo 1 Jonas Vingegaard Visma 53:19:49 2 Joao Almeida UAE +48 3 Tom Pidcock Q36 +2:38 4 Jai Hindley Bora +3:10 5 Feix Gall Decathlon +3:30 11 Harold Tejada Astana +11:48 18 Egan Bernal Ineos +29:13 20 Santiago Buitrago Bahrain +42:23 55 Juan G. Martínez Picnic +1:42:51 56 Brandon Rivera Ineos +1:44:25

