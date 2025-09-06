Se fundió Egan Bernal; así quedó la general de la Vuelta a España tras la etapa 14

Escucha este artículo
No venía bien Egan Bernal. En las etapas de esta semana en la Vuelta a España había sufrido mucho para seguirles el paso a los favoritos. Aún así, fiel a su estilo, dio la pelea.
El viernes, en el Alto del Angliru, perdió tiempo, pero esta sábado definitivamente se fundió. A 37 kilómetros de meta en La Farrapona, perdió contacto con el grupo de los líderes y perdió más de 20 minutos con respecto al español Marc Soler, ganador de la jornada.
Harold Tejada fue el mejor colombiano de la fracción, en la casilla 13 y ascendió al undécimo lugar en la general, que sigue encabezada por el danés Jonas Vingegaard, con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida.
El antioqueño Sergio Higuita no tomó la partida. También se había retirado Esteban Chaves.
Así quedó la etapa 14 de la Vuelta a España
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Marc Soler
|UAE
|3:48:22
|2
|Jonas Vingegaard
|Visma
|+39
|3
|Joao Almeida
|UAE
|m.t.
|4
|Jai Hindley
|Bora
|+43
|5
|Feix Gall
|Decathlon
|+48
|13
|Harold Tejada
|Astana
|+2:21
|29
|Santiago Buitrago
|Barhain
|+11:07
|51
|Egan Bernal
|Ineos
|+21:45
|124
|Brando Rivera
|Ineos
|+30:57
|130
|Juan G. Martínez
|Picnic
|+30:59
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Jonas Vingegaard
|Visma
|53:19:49
|2
|Joao Almeida
|UAE
|+48
|3
|Tom Pidcock
|Q36
|+2:38
|4
|Jai Hindley
|Bora
|+3:10
|5
|Feix Gall
|Decathlon
|+3:30
|11
|Harold Tejada
|Astana
|+11:48
|18
|Egan Bernal
|Ineos
|+29:13
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain
|+42:23
|55
|Juan G. Martínez
|Picnic
|+1:42:51
|56
|Brandon Rivera
|Ineos
|+1:44:25
