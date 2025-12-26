Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional

Atlético Nacional tendría el reemplazo de Marino Hinestroza: llegaría de la MLS

El extremo joven brilló con Fortaleza, tiene experiencia internacional y cuenta con un perfil que encaja con la necesidad inmediata del equipo verdolaga.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
26 de diciembre de 2025 - 01:38 p. m.
El extremo joven brilló con Fortaleza, tiene experiencia internacional y cuenta con un perfil que encaja con la necesidad inmediata del equipo verdolaga.
El extremo joven brilló con Fortaleza, tiene experiencia internacional y cuenta con un perfil que encaja con la necesidad inmediata del equipo verdolaga.
Foto: Fortaleza, vía X.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Atlético Nacional se prepara para la inminente transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors y comienza a definir su mejor opción en el ataque para reemplazar al extremo en el ataque. Durante 2025, el atacante destacó con el conjunto verdolaga y fue citado por primera vez a la selección de Colombia para eliminatorias. Nacional pierde desequilibrio por banda, velocidad en transición y amenaza permanente en el uno contra uno, cualidades que el cuerpo técnico considera estructurales.

Según las últimas informaciones sobre el traspaso de Hinestroza al fútbol argentino, el acuerdo estaría cada vez más cerca y es por esa razón que ya estarían cerca de una joya de la cantera de Fortaleza.

Vínculos relacionados

Daniel Muñoz, en el XI ideal de la Premier League según leyenda de Liverpool
Independiente Santa Fe ya tendría su segundo fichaje para disputar la Copa Libertadores 2026
El deporte sordolímpico colombiano, una historia sin ruido
Periodista argentino desprestigia la llegada de Marino Hinestroza a Boca: “¿vende collares?”

Ahí aparece Nicolás Rodríguez como un nombre que encaja en varios niveles. Extremo zurdo, capaz de jugar por ambos costados, con lectura para atacar el espacio y participar en el último tercio, el futbolista de 21 años reúne condiciones que Nacional valora en este momento del mercado. Su versatilidad, además, amplía las opciones tácticas y permite cubrir más de una necesidad con una sola incorporación.

Video Thumbnail

Carrera de Nicolás Rodríguez

Nacido en San José del Guaviare, una región que en los últimos años empezó a aportar talento al fútbol profesional. Su formación y consolidación se dieron en Fortaleza F.C., club con el que sostuvo un proceso prolongado entre 2021 y 2024.

El 2024 marcó el punto de inflexión. Con 37 partidos en Liga BetPlay, siete goles y cinco asistencias, Rodríguez se consolidó como uno de los extremos jóvenes más productivos del torneo.

Ese rendimiento lo llevó al exterior. Para 2025, Rodríguez se incorporó a Orlando City, donde asumió su primer desafío internacional. En Estados Unidos tuvo un rol más rotacional, pero sumó una experiencia importante su perfil. Disputó 17 partidos, fue titular en 5 y marcó un gol ante Sporting Kansas, además de competir en MLS, Leagues Cup y US Open Cup.

De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, Atlético Nacional ya comenzó negociaciones con Orlando City por el préstamo (por un año) con opción de compra del atacante. “El extremo colombiano ya dio su aval para que se concrete la operación y avanzan en el trámite” aseguró en X.

La salida de Hinestroza obliga a decisiones rápidas, pero no apresuradas. Y en esa lógica, el extremo nacido en Guaviare aparece como uno de los candidatos que mejor explican la intención del club.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Atlético Nacional

Nicolas Rodríguez

Copa Sudamericana

Fichajes Liga BetPlay

Refuerzos Nacional

Nacional Refuerzos

Nacional Fichajes

Orlando City

Marino Hinestroza

Atlético Nacional 2026

Liga BetPlay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.