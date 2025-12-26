Atlético Nacional tendría el reemplazo de Marino Hinestroza: llegaría de la MLS

El extremo joven brilló con Fortaleza, tiene experiencia internacional y cuenta con un perfil que encaja con la necesidad inmediata del equipo verdolaga. Foto: Fortaleza, vía X.

Atlético Nacional se prepara para la inminente transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors y comienza a definir su mejor opción en el ataque para reemplazar al extremo en el ataque. Durante 2025, el atacante destacó con el conjunto verdolaga y fue citado por primera vez a la selección de Colombia para eliminatorias. Nacional pierde desequilibrio por banda, velocidad en transición y amenaza permanente en el uno contra uno, cualidades que el cuerpo técnico considera estructurales.

Según las últimas informaciones sobre el traspaso de Hinestroza al fútbol argentino, el acuerdo estaría cada vez más cerca y es por esa razón que ya estarían cerca de una joya de la cantera de Fortaleza.

Ahí aparece Nicolás Rodríguez como un nombre que encaja en varios niveles. Extremo zurdo, capaz de jugar por ambos costados, con lectura para atacar el espacio y participar en el último tercio, el futbolista de 21 años reúne condiciones que Nacional valora en este momento del mercado. Su versatilidad, además, amplía las opciones tácticas y permite cubrir más de una necesidad con una sola incorporación.

Carrera de Nicolás Rodríguez

Nacido en San José del Guaviare, una región que en los últimos años empezó a aportar talento al fútbol profesional. Su formación y consolidación se dieron en Fortaleza F.C., club con el que sostuvo un proceso prolongado entre 2021 y 2024.

El 2024 marcó el punto de inflexión. Con 37 partidos en Liga BetPlay, siete goles y cinco asistencias, Rodríguez se consolidó como uno de los extremos jóvenes más productivos del torneo.

Ese rendimiento lo llevó al exterior. Para 2025, Rodríguez se incorporó a Orlando City, donde asumió su primer desafío internacional. En Estados Unidos tuvo un rol más rotacional, pero sumó una experiencia importante su perfil. Disputó 17 partidos, fue titular en 5 y marcó un gol ante Sporting Kansas, además de competir en MLS, Leagues Cup y US Open Cup.

De acuerdo con el periodista Pipe Sierra, Atlético Nacional ya comenzó negociaciones con Orlando City por el préstamo (por un año) con opción de compra del atacante. “El extremo colombiano ya dio su aval para que se concrete la operación y avanzan en el trámite” aseguró en X.

La salida de Hinestroza obliga a decisiones rápidas, pero no apresuradas. Y en esa lógica, el extremo nacido en Guaviare aparece como uno de los candidatos que mejor explican la intención del club.

