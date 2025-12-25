Independiente Santa Fe ya tendría su segundo fichaje para disputar la Copa Libertadores 2026

Luis Ángel Palacios, jugador de Once Caldas, disputa el balón con Cesar Román, jugador de Huracán de Argentina. Foto: EFE - Agencia Unido360

Independiente Santa Fe continúa preparando su próxima temporada, en la que, además de disputar la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Superliga BetPlay, afrontará la Copa Libertadores.

El conjunto cardenal, que aunque aún no lo ha oficializado, ya tiene su primer refuerzo —el argentino Franco Fagúndez—, confirmado por el director técnico Pablo Repetto en una entrevista, tiene prácticamente cerrada la llegada de Luis Ángel Palacios, lateral derecho que actualmente milita en Once Caldas.

El lateral derecho, oriundo de Bogotá, llegaría en condición de préstamo por un año, con una opción de compra que dependerá del club capitalino.

Palacios, en el 2025, disputó 47 partidos —entre el campeonato local y la Copa Sudamericana—, en los que marcó tres goles, contribuyó en tres asistencias y sumó un total de 2.241 minutos de juego.

En el último semestre, de los 20 encuentros que tiene la Liga BetPlay, jugó como titular en 13 y entró desde el banquillo en uno. Además, cabe aclarar, que en julio de 2025 Independiente Santa Fe ya había ofertado por el lateral derecho.

Por otro lado, además de esta posible incorporación, Pablo Repetto mencionó en la entrevista con el Vbar Caracol la forma en la que se está consolidando el equipo desde su llega al conjunto cardenal. “El proceso está en una etapa inicial. Hubo bajas y estamos evaluando las altas. Llegamos a un acuerdo económico y ahora estamos enfocados en armar el equipo”, dijo el estratega.

Añadido a esto, el entrenador uruguayo explicó los jugadores que quiere contratar para el próximo año para el quipo capitalino. “Buscamos principalmente jugadores colombianos que estén a la altura del club. Solo saldremos al exterior si no encontramos lo que necesitamos acá. Me gustaría que fueran pocos por un tema de adaptación”, mencionó.

Por último, Repetto anunció las fechas en las que el club volverá a entrenar, iniciando su pretemporada y la preparación de la final de la Superliga BetPlay. “El 2 de enero arrancamos trabajos y el 15 ya jugamos una final. El calendario es muy apretado y necesitamos que los jugadores se adapten rápido a la altura, a la idea de juego y a lo físico”, concluyó.

