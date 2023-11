“Ni fumo ni tomo, tenía nervios y hubo problemas con el sonido”: ministra del Deporte

La ministra colombiana del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Una polémica agitó las redes sociales en medio de la inauguración de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, que se llevó a cabo este sábado en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.

En medio de la apertura del evento, varios usuarios de redes sociales acusaron a Astrid Bibiana Rodríguez, ministra del Deporte, de estar bajo efectos de sustancias alucinógenas en la lectura de las palabras de apertura.

A la jefa de la cartera se le escuchaba con lentitud y dificultad para leer las palabras, aunque se notaba que el audio en el estadio no iba acorde a la imagen.

En un primer momento, el ministerio de Deporte sacó un comunicado explicando los fallos técnicos en el evento. Sin embargo, ante la insistencia de varios usuarios en redes sociales, la ministra salió publicamente a dar su versión de lo sucedido.

📰#Comunicado📢 #JuegosNacioneles🥇🥈🥉 #EjeCafetero2023:

Este sábado se presentó un incidente técnico en el evento inaugural que afectó la transmisión y la calidad del sonido. Agradecemos su comprensión. Estamos comprometidos con ofrecer una experiencia deportiva de alto nivel. pic.twitter.com/7ZZGQenJsd — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 12, 2023

“Ni fumo ni tomo”: mindeporte

“En redes sociales están diciendo cosas que no son ciertas. Ni fumo ni tomo. Y tengo la fortuna de que compartí con el alcalde de la ciudad, con el gobernador del departamento, con varios congresistas y con presentadores y varias personalidades que asistieron a la inauguración. Ellos pueden dar fe de lo que pasó y corroborar mi estado”, dijo Astrid Bibiana Rodríguez.

Tres posibilidades:



O alteraron el video.



O la ministra no sabe leer.



O la ministra de deportes estaba borracha.#LaAdicciónDePetro https://t.co/wVWFcr90p6 — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) November 12, 2023

“Lo único que tenía era nervios y ansiedad, porque este es nuestro evento más importante para el deporte de Colombia. Había muchos problemas de sonido y eso me puso mucha presión”, aseguró la ministra.

La versión de la ministra del Deporte

Según reveló Astrid Bibiana Rodríguez, todo lo que pasó ocurrió por un error de logística en el escenario deportivo.

“Cuando llegué al estadio me dijeron que había dos lugares para hacer las intervenciones. Uno, la tarima, que era muy distante a donde estábamos sentados, y el otro, los palcos. Abajo, en la tarima, iban a hablar el alcalde y el gobernador. Me dijeron que a mí me tocaba hablar desde los palcos y desde el principio pregunté por qué no podía hablar desde la tarima, como lo habían hecho tanto el alcalde como el gobernador”, explicó la ministra.

“Los de protocolo no dejaron que yo bajara e insistieron que yo hablara desde ahí. Eso, de entrada, me generó molestia. Pero, acaté la sugerencia. Pensaba que se habían hecho las pruebas suficientes y que iba a dar el discurso, que había preparado con mucho tiempo y calma”, agregó Rodríguez.

Sin embargo, explicó la ministra, desde que empezó a hablar pudo darse cuenta de que había problemas con el audio en el estadio. Mientras hablaba se escuchaba dos veces y eso la llevó a parar, a ver si solucionaba el problema con el retorno.

Pero, el problema persistió y la gente alrededor, los encargados de la logística, se pusieron nerviosos. Le decía, cuenta Rodríguez, que parara, que siguiera, que se pusiera audífonos, que hablara más rápido y que hablara más lento. Todo al mismo tiempo.

“Sí cometí errores de dicción, debido a la presión que ya tenía y a que todos me estaban hablando al mismo tiempo. Al final, seguí adelante y abrí los Juegos, como lo indicaba el protocolo”, cerró su versión la jefa de la cartera del Deporte.

Además, la ministra dejó dos mensajes, el primero: “Debemos centrar nuestra mirada en los logros, en los deportistas y el alcance que estamos teniendo. En todo lo bueno que podemos darle al país como ministerio del Deporte”.

Y también dijo: “A todos los colombianos y colombianos decirles que tienen una ministra que es profesora. Nunca me presentaría en un estado que no fuera para atender un evento de esta importancia”.

