Nicolás Mejía repitió título y es campeón en Bogotá del KIA Open Bogotá 2026

Nicolás Mejía, raqueta uno de Colombia en el tenis masculino. Foto: Cortesía

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Nicolás Mejía volvió a celebrar ante su gente. El tenista colombiano se coronó campeón del Challenger 75 de Bogotá tras derrotar este domingo al chileno Matías Soto por 6-1 y 7-5 en una final que se resolvió en una hora y 43 minutos.

Con el triunfo, levantó nuevamente el trofeo en casa y confirmó el gran momento que atraviesa en el circuito.

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El primer sembrado del torneo dominó con autoridad el primer set y, aunque en el segundo parcial tuvo que sobreponerse a un momento complicado, recuperó el control en los puntos decisivos para sellar la victoria. Soto, número 296 del mundo y tercer preclasificado, no logró frenar el impulso del colombiano en la definición.

Este es el quinto título Challenger de la carrera de Mejía y el segundo que conquista en la temporada 2026, consolidándose como una de las principales raquetas del tenis colombiano.

Además, el título en Bogotá le permite defender su condición de campeón en el certamen disputado en suelo colombiano.

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El éxito también tendrá un importante premio en el escalafón mundial. A partir de este lunes, Nicolás Mejía ascenderá al puesto 132 del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera, quedando cada vez más cerca de ingresar al selecto grupo de los 130 mejores tenistas del mundo.

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