A solo dos semanas de que empiece Roland Garros, dos de los tres tenistas más grandes del circuito se reencontrarán en el partido decisivo por el campeonato.

Faltan un par de semanas para el inicio de Roland Garros y Rafael Nadal y Novak Djokovic se enfrentarán por sexta vez en la final del Masters 1000 de Roma, este domingo. Este será el primer enfrentamiento entre ambos desde la final ganada fácilmente por el español el pasado octubre en el Grand Slam parisino.

Nadal, rey de la tierra batida, selló el pase a su doceava final en el Foro Itálico, en el cual tiene una marca de nueve victorias, ganando por un doble 6-4 al estadounidense Reilly Opelka, número 47 del mundo.

El español, número 3 de la ATP, parece haber aprovechado su semana italiana para mejorar su estado de forma de cara a su principal objetivo de la temporada: su título 14 en Roland Garros (30 mayo-13 junio).

El mallorquín había creado algunas dudas en cuanto a su nivel actual tras sus eliminaciones en cuartos de final en los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid.

Nadal necesitó tres horas y media para derrotar en octavos de Roma al canadiense Denis Shapovalov, teniendo que salvar dos pelotas de partido. Además, el viernes se vengó de la derrota en Madrid contra Aleksander Zverev, ganando con solvencia al tenista alemán por 6-3 y 6-4.

Este sábado, Nadal se mostró especialmente acertado frente a los servicios supersónicos enviados por Opelka (2,11 metros), que logró un impresionante registro de 11 aces, aunque no le sirvieron para mucho tras dejar escapar dos servicios que acabaron siendo decisivos.

“Jugador muy incómodo”

Opelka, la gran sorpresa de las semifinales en Roma, no había perdido un solo set ni un solo servicio hasta enfrentarse a Nadal este sábado.

Con un break en cada set, Nadal se clasifica para su final número 12 en Roma, la 52 de su carrera en un Masters 1000.

“Me enfrentaba a un jugador muy incómodo que no había perdido el saque ni una sola vez en todo el torneo (...) Tenía que ser práctico y conceder muy pocas oportunidades con mi servicio. Una vez he hecho el break en cada set, me he centrado más en mi saque”, analizó Nadal tras el partido.

“El trabajo está hecho, estoy muy contento de estar en otra final, más aún en un sitio tan especial como este. La semana ha sido muy positiva, pero voy a luchar al máximo para intentar conseguir otro título aquí, algo que sería increíble”, concluyó el mallorquín.

Uno de esos días en los que no puedes hacer nada mal 😲



🎥: @TennisTV | @RafaelNadal | #IBI21



pic.twitter.com/nHewfmMMYa — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 15, 2021

Mucho más complicado fue el pase de Djokovic, que antes de su semifinal tuvo que acabar el partido de cuartos de final interrumpido el viernes por la lluvia cuando el griego Stefanos Tsitsipas, número cinco de la ATP, ganaba por 6-4 y 2-1.

El número uno mundial remontó para imponerse al jugador heleno por 4-6, 7-5 y 7-5, antes de jugar más tarde su semifinal contra el italiano Lorenzo Sonego.

El tenista serbio, que defiende título en Roma, dejó escapar dos pelotas de partido en el segundo set ante Sonego y tuvo que jugar casi una hora más para acabar imponiéndose por 6-3, 6-7 (5/7), 6-2 en dos horas y 43 minutos.

¡Un auténtico sobreviviente!



Tres match points y 2h44m después, @DjokerNole supera a Sonego 6-3, 6-7(5), 5-2 y es finalista del #IBI21 pic.twitter.com/CHC5pgQqvN — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 15, 2021

Djokovic, tras pasar casi cinco horas en pista este sábado, llegará por lo tanto con más desgaste físico a la final del domingo.

“¿Cómo me siento? ¡Tengo hambre”, bromeó Djokovic tras su jornada maratoniana. “Estoy muy orgulloso de lo que hice hoy, ha sido un día muy largo”, añadió más en serio.

Preguntado por su enésima final contra Nadal, el serbio volvió a tirar de humor: “Hemos bromeado en el vestuario después de mi victoria contra Tsitsipas, diciendo que los viejos rockeros nunca mueren’. Nos hemos reído. Es el jugador al que más me he enfrentado en mi carrera, claramente mi mayor rival y siempre me motivo ante él”.

Será la sexta final entre ambos en Roma, donde Nadal, que ganó en 2009, 2012 y 2019, domina por 3-2 a Djokovic, que derrotó al español en las finales de 2011 y 2014.

En el cómputo general, no obstante, el serbio gana al español por 29 a 27 en sus enfrentamientos directos.

Los mejores puntos de la rivalidad 🤯



Mañana un episodio más en Roma



📽️: @TennisTV pic.twitter.com/fxRYKmNtrO — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) May 15, 2021

Swiatek-Pliskova, final femenina

En categoría femenina, la final la disputarán la polaca Iga Swiatek y la checa Karolina Pliskova.

Especialmente meritoria fue la clasificación de Swiatek, la última vencedora de Roland Garros, que derrotó en semifinales a la estadounidense Cori Gauff por 7-6 (7/3) y 6-3, después de haber tenido que jugar este sábado su partido de cuartos de final en el que superó a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 7-5.

Pliskova, por su parte, tuvo que batallar en tres sets ante la croata Petra Martic para vencer por 6-1, 3-6 y 6-2.