Oficial: David Alonso correrá con Pro Honda LCR en MotoGP 2027 y hará historia para Colombia

Aunque desde hace varios meses se conocía que Alonso ascendería a la categoría reina de la mano de Honda, todavía existía incertidumbre sobre su destino. La marca japonesa cuenta con dos estructuras en MotoGP:…

El piloto colombiano David Alonso fue confirmado este martes como nuevo integrante de Pro Honda LCR, equipo con el que debutará en la temporada 2027 de MotoGP. El joven motociclista dará el salto a la máxima categoría del motociclismo de velocidad y se convertirá en el segundo colombiano en competir allí, después de Yonny Hernández.

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Aunque desde hace varios meses se conocía que Alonso ascendería a la categoría reina de la mano de Honda, todavía existía incertidumbre sobre su destino. La marca japonesa cuenta con dos estructuras en MotoGP: Honda HRC Castrol, su equipo oficial de fábrica, y Pro Honda LCR, la formación satélite que finalmente incorporará al colombiano.

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La confirmación llegó este martes poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro del piloto de 20 años. Alonso es considerado uno de los talentos más prometedores del motociclismo internacional, gracias a una trayectoria en la que acumula 32 podios, incluidas 20 victorias, durante sus cuatro temporadas en los campeonatos de Moto2 y Moto3.

Entre sus principales logros sobresale el título mundial de Moto3 conquistado en 2024, temporada en la que estableció un récord de 14 victorias. Posteriormente, dio el salto a Moto2, categoría en la que continuó su proceso de formación. Ahora, en 2027, afrontará el mayor desafío de su carrera al estrenarse en MotoGP.

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"Este equipo está orgulloso de darle la bienvenida a David y espera con entusiasmo afrontar este reto juntos, con el compromiso compartido de dar lo máximo en la nueva era de MotoGP en 2027″, expresó Lucio Cecchinello, director del equipo, quien también destacó la velocidad, el talento y la determinación del colombiano como grandes fortalezas.

El anuncio estuvo acompañado de un video en el que Alonso protagonizó una particular presentación. En las imágenes se ve al colombiano alistando maleta y tomando un boleto de avión con destino a Honda LCR, preparó su pasaporte y empacó la bandera tricolor junto a su uniforme de competencia. La grabación terminó con un mensaje: "Nos vemos en 2027 en MotoGP".

Con la llegada de Alonso, Honda completó su alineación para 2027. El colombiano compartirá equipo en Pro Honda LCR con el experimentado francés Johann Zarco, mientras que el brasileño Diogo Moreira, a quien reemplazará, ascenderá a Honda HRC Castrol para formar pareja con el francés Fabio Quartararo.

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