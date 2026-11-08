Con apenas 46 segundos de competencia, la colombiana aseguró la medalla de bronce y se convirtió en la tercera deportista nacional en conseguir una presea en esta edición de las justas.

La lucha playa le dio una nueva alegría al deporte colombiano en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Valery Edith Rubio Torres se subió al podio este domingo 8 de noviembre, después de imponerse con autoridad por 4-0 a la argelina Meriem Safiya Grib en el combate por el tercer lugar de la categoría de 45 kilogramos.

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¡Otra medalla para Colombia! Valery Rubio subió al podio en lucha de playa en Dakar 2026

La participación de Valery Rubio comenzó en el grupo C, donde tuvo un estreno contundente frente a Nname Brem, representante de Guinea Bisáu. La colombiana necesitó apenas 47 segundos para conseguir una victoria por 3-0, luego de sumar tres puntos técnicos durante el combate.

En su segunda presentación, la luchadora nacional tuvo un desafío más exigente ante la mexicana Karen Ríos. En un enfrentamiento que se extendió durante 2 minutos y 58 segundos, Rubio cayó por 1-3, resultado que la obligaba a buscar una victoria en su última salida para mantener sus posibilidades de avanzar.

La oportunidad llegó frente a la búlgara Kristin Iliyna. Valery inició con dos puntos, uno por pasividad de su rival y otro mediante una acción técnica. Posteriormente, cuando transcurría un minuto y 29 segundos, consiguió un derribo que le entregó tres unidades adicionales y sentenció el triunfo por 5-0.

Con dos victorias en la fase de grupos, nueve puntos técnicos marcados y siete unidades de clasificación, la colombiana obtuvo el cupo al cuadro principal como la deportista más destacada entre las segundas de los tres grupos.

Una derrota en semifinales y la recompensa del bronce

El camino hacia la final tuvo un obstáculo para la representante colombiana. En las semifinales, Rubio se enfrentó a la local Ndeye Khady Diatta, quien consiguió imponerse por 4-0 y le quitó la posibilidad de luchar por el oro.

Sin embargo, la competencia todavía le reservaba una oportunidad para subir al podio. La colombiana debía enfrentarse a Meriem Safiya Grib, de Argelia, en el combate por la medalla de bronce, y respondió de la mejor manera.

Desde el inicio, Valery salió decidida a quedarse con el tercer lugar. Su superioridad se reflejó rápidamente en el marcador y, después de 46 segundos, selló la victoria por 4-0, gracias a cuatro puntos técnicos que le permitieron asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La medalla de oro de esta categoría quedó en manos de Ndeye Khady Diatta, quien venció por 3-1 a la mexicana Karen Ríos en la final.

Colombia ya suma tres medallas en Dakar 2026

Con este resultado, Valery Edith Rubio Torres se convirtió en la tercera medallista colombiana en Dakar 2026. Su bronce se sumó al subcampeonato individual conseguido por el tenismesista Emanuel Otálvaro y a la medalla de bronce de Alejandro Gutiérrez en la competencia de salto de obstáculos de equitación.

Además, la luchadora nacional inscribió su nombre en un registro histórico: su presea representa la medalla número 23 de Colombia en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

De esta manera, la delegación nacional continúa sumando resultados en las justas que se disputan en territorio africano, con una nueva protagonista en el podio gracias a la actuación de Valery Rubio en la lucha playa.

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