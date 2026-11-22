El partido definitivo se disputó en el Coliseo Iván de Bedout, donde Toros estuvo por delante durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el quinteto antioqueño reaccionó en la segunda mitad del último cuarto y…

Paisas Basketball conquistó su tercer título consecutivo en el baloncesto colombiano, luego de derrotar 73-70 a Toros del Valle y quedarse con el campeonato de la Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional 2026-II. El conjunto de Medellín cerró la serie final con un contundente 3-0 y celebró una nueva estrella ante su afición.

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El partido definitivo se disputó en el Coliseo Iván de Bedout, donde Toros estuvo por delante durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el quinteto antioqueño reaccionó en la segunda mitad del último cuarto y logró darle vuelta al marcador gracias a un triple decisivo de Steven Sanabria, que encaminó la victoria 73-70.

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La serie había comenzado en Cali, donde Paisas consiguió dos victorias fundamentales para acercarse al campeonato. En el primer compromiso se impuso 70-67, mientras que en el segundo necesitó de un tiempo extra para ganar 88-86. Con esos resultados, el conjunto antioqueño regresó a Medellín con la posibilidad de definir el título como local.

En cuanto a los reconocimientos individuales, el sanandresano Michaell Jackson fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales, gracias a su rendimiento durante la serie ante Toros del Valle. Por su parte, el bogotano Álvaro Peña recibió el premio al mejor jugador del tercer encuentro, en el que registró 28 puntos y seis rebotes.

Con esta nueva conquista, Paisas completó tres títulos consecutivos, después de haberse coronado campeón en las temporadas 2025-I y 2025-II. Además, el equipo antioqueño ha disputado cuatro finales seguidas, una muestra de la regularidad que ha mantenido en el baloncesto profesional colombiano y que le permitió celebrar nuevamente ante su público.

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