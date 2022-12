Paula Patiño, una ciclista preparada para grandes cosas

La ciclista colombiana Paula Andrea Patiño corre para el equipo Movistar. / Cortesía: Movistar Foto: SprintCyclingAgency©2022 - Rafa Gomez / SprintCyclingAgency

El año de Paula Andrea Patiño fue impresionante. Esta temporada, la antioqueña superó varias marcas en el ciclismo femenino nacional y ocupó podios históricos para Colombia en Europa, un logro sin precedentes para las pedalistas de nuestro país. En 2022, Patiño fue cuarta en la Vuelta a Andalucía, novena en Itzulia y décima en la Vuelta a Burgos. Compitió en el Tour de Francia Femenino y fue clave en el triunfo de su compañera, la neerlandesa Annemiek van Vleuten. En la Clásica de Navarra en Irurtzun quedó tercera, mismo resultado que consiguió en el Tour de l’Ardèche. Ninguna colombiana ha llegado tan lejos en el ciclismo internacional.

Sin embargo, eso no es suficiente para la oriunda de La Ceja, Antioquia. No se conforma, Patiño quiere más. De hecho, asegura: “Este año vimos que sí se puede. No estamos lejos de lograr grandes cosas, de estar en podios en carreras internacionales al lado de las mejores corredoras del mundo”.

Aunque ambiciona más, la pedalista más importante del país está orgullosa de lo que ha conseguido. Así lo dijo en entrevista con este diario: “Estoy orgullosa de lo que he logrado, de mis medallas, mis podios y mi nivel. Me tranquiliza saber que estoy en uno de los mejores equipos del mundo y he sabido mantenerme”.

Paula Patiño sabe que es un ejemplo. Es consciente de que, mucho más allá de lo que ha logrado, lo más importante de su trabajo es inspirar a las nuevas generaciones de niñas ciclistas, que sueñan, como lo hizo ella, con llegar muy lejos. Un día ella también fue joven y albergó la esperanza de llegar a Europa, montada en su bicicleta, y triunfar como lo hacían los hombres en las grandes carreras que ella miraba en su televisor.

No siempre quiso ser ciclista, eso sí. Empezó haciendo deporte con sus hermanos en el Centro de Iniciación Deportiva de su municipio, La Ceja. Sin embargo, a los 13 años, un hermano la invitó a montar cicla y eso fue un antes y un después. Los primeros meses Patiño se montaba y salía a rodar por pura entretención, por salud. No obstante, con el tiempo, la bicicleta se convirtió en su pasión.

Se dio cuenta de quién podía ser porque empezó a ganar y se destacaba; porque siempre que estaba ahí montada descubría que no quería estar en otro lugar. No fue la única que lo notó, también lo hizo su tutor, Hernando Gaviria —padre de Fernando—, quien le aseguró un día, uno de esos en los que dejó regadas a las demás: “Paula, estás para grandes cosas”.

Esa frase la marcó, la lleva en su memoria y la repite como quien se aferra a un rosario, “estoy para grandes cosas”. Esas palabras, su motivación, que la impulsaron a hacer sacrificios, aun cuando creía que no podía lograrlos, como dejar a su familia y su país a los 16 años para ir a formarse como deportista en el Centro Mundial de Ciclismo de la Unión Ciclística Internacional, en Suiza. “Tuve que dejar todo atrás para cumplir mi sueño, y eso nunca es fácil, pero son sacrificios necesarios para llegar tan lejos como uno quiere”.

En casa siempre la apoyaron y por eso Paula Patiño cree que siempre contó con esa fortuna, que, no obstante, nunca fue suficiente. El camino fue duro, pero piensa que era necesario para abrir puertas. Las generaciones que vienen tendrán un camino mucho más sencillo, en parte, por su legado y el de las grandes ciclistas de su generación.

“En el ciclismo femenino en Colombia ha habido un gran avance. Generamos más espectáculo y muchos medios y patrocinadores se han interesado en nosotras. Poco a poco hemos mejorado. Necesitamos, claro, más apoyo, pero en un futuro no lejano tendremos más oportunidades”.

Los sueños de Paula Patiño, por supuesto, siguen siendo muchos. Como ella se lo repite siempre, está para grandes cosas. Sin embargo, su principal anhelo es seguir siendo ejemplo para las niñas de Colombia. “Quiero no solo triunfar y tener grandes resultados, sino seguir siendo ejemplo para las niñas que sueñan con llegar tan lejos como yo llegué”, y agrega: “Además, quiero retribuir la confianza de Movistar. Este equipo, el mejor del mundo, me abrió sus puertas en 2019 y espero seguir con ellos, creciendo y agradeciéndoles la confianza”.

El año de esta ciclista colombiana es para enmarcar, pues representa el poder de la mujer colombiana en un gremio como el ciclismo femenino, todavía carente de suficientes apoyos y los focos que corresponden.

“Estoy orgullosa de representar a mi país y a la mujer colombiana en el ciclismo, esa mujer que, berraca, nunca se rinde. Amo representar a las mujeres colombianas y servir de ejemplo a las que sueñan”.

