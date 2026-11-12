Trejos, que había llegado a la disputa por el título después de tres victorias consecutivas, no…

La ilusión de escuchar el himno de Colombia en lo más alto del podio no se cumplió para Evelin Trejos, pero la boxeadora pereirana respondió en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de plata importante para el boxeo colombiano. La colombiana cayó este jueves en la final de los 54 kilogramos frente a la uzbeka Sabrina Chakomanova, quien se impuso por decisión unánime de los jueces (5-0) y se quedó con el oro de la categoría.

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¡Plata para Colombia! Evelin Trejos destacó en el boxeo de los Olímpicos de la Juventud 2026

Trejos, que había llegado a la disputa por el título después de tres victorias consecutivas, no encontró su mejor versión durante los primeros asaltos de la pelea definitiva. Su rival aprovechó las dificultades de la colombiana para tomar el control del combate y construir una ventaja que terminó siendo determinante para quedarse con el primer lugar.

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Evelin Trejos no pudo remontar ante la uzbeka en la final

La representante colombiana salió desde la esquina roja y tuvo un comienzo complicado contra Chakomanova. Durante el primer round, la boxeadora uzbeka consiguió imponer sus condiciones, mientras que Trejos recibió varios llamados de atención por parte de los jueces para que mantuviera la cabeza levantada.

La pereirana asumió una postura más defensiva y tuvo dificultades para encontrar espacios de ataque. Además, los constantes abrazos y agarrones terminaron complicando su presentación. El primer asalto quedó en manos de la representante de Uzbekistán por 4-1.

El panorama no mejoró para la colombiana en el segundo round. Trejos volvió a tener inconvenientes para sentirse cómoda sobre el cuadrilátero y recibió un punto en contra debido a los reiterados llamados de atención por la posición de su cabeza. Chakomanova aprovechó ese escenario y consiguió una puntuación de 5-0 en el asalto, con lo que quedó muy cerca de asegurar el oro.

🇨🇴🥹🥈 ¡OCTAVA MEDALLA Y DESPEDIDA DE DAKAR 2026!



Evelin Trejos conquistó la plata en boxeo (54 kg) tras caer ante Uzbekistán.



🥊 ¡Segunda medalla del boxeo colombiano!



Con este podio terminó la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. pic.twitter.com/WHdWG3fDka — Óscar Ríos |🎙️📹 Periodista Deportivo Digital (@OriosDeportes) November 12, 2026

Para el tercer y último round, Evelin Trejos salió con una actitud más ofensiva y buscó cambiar el desarrollo del combate. La pelea tuvo un intercambio más constante de golpes y se convirtió en un asalto de ida y vuelta, pero la uzbeka supo administrar la ventaja que había construido.

Chakomanova apostó por el contragolpe y una defensa efectiva para controlar los intentos de la colombiana. Finalmente, los jueces entregaron una decisión unánime de 5-0 a favor de la boxeadora uzbeka, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro y dejó a Trejos con la presea de plata.

El camino de Evelin Trejos hasta la medalla de plata

Aunque no pudo cerrar su participación con el título, la boxeadora pereirana completó un destacado recorrido en Dakar 2026. Su presencia en el podio comenzó a tomar forma desde los octavos de final, instancia en la que superó por decisión unánime (5-0) a la rumana Lasmina Moraru.

Posteriormente, en los cuartos de final, volvió a demostrar sus condiciones al derrotar 4-1 a la australiana Belle Spicer. Ese resultado le aseguró un lugar entre las cuatro mejores de la categoría de los 54 kilogramos y, de paso, la garantía de una medalla.

En las semifinales tuvo que enfrentar a la japonesa Yura Kanemaru. Aunque comenzó en desventaja después de perder el primer round por 0-5, Trejos reaccionó, mejoró su ofensiva y consiguió llevarse el segundo asalto por decisión dividida (3-2).

La colombiana mantuvo el impulso en el tercer round, aprovechó su potencia física y consiguió imponerse 4-1. De esa manera, completó la remontada y obtuvo una victoria global por 5-0 que la clasificó a la final.

Colombia sigue sumando medallas en Dakar 2026

La plata de Evelin Trejos representa una nueva alegría para la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Su resultado se suma al bronce que también consiguió el boxeador colombiano Izzon Galea, quien aseguró un lugar en el podio de los 50 kilogramos después de caer en las semifinales frente al indio Ambekar Meetei Lairenlakpam.

Antes de la final de Trejos, Colombia registraba siete medallas en la competencia: una de oro, dos de plata y cuatro de bronce. Con la nueva presea conseguida por la boxeadora pereirana, el país amplió su cosecha en las justas de Dakar.

De esta manera, aunque el oro quedó en manos de Uzbekistán, Evelin Trejos se convirtió en medallista de plata de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, tras una campaña en la que superó cuatro combates y llevó la bandera colombiana hasta la disputa por el título.

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