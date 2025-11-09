Logo El Espectador
Podio y remontada: David Alonso volvió a destacar en el GP de Portugal en Moto2

El piloto colombiano volvió a subirse al podio al terminar tercero en el Gran Premio de Portugal, su quinto del año.

Juan Carlos Becerra
09 de noviembre de 2025 - 02:43 p. m.
Foto: Aspar Team
El colombiano David Alonso volvió a subirse al podio en la recta final de la temporada 2025 de Moto2. En el Autódromo Internacional do Algarve, escenario del Gran Premio de Portugal, el piloto de 19 años confirmó su notable adaptación a la categoría intermedia del motociclismo mundial al finalizar en la tercera posición, detrás del brasileño Diogo Moreira y del neerlandés Collin Veijer.

Fue su tercer podio consecutivo —tras los segundos puestos en Australia y Malasia— y el quinto en total de un año que lo consolidó como una de las revelaciones del campeonato. Partiendo desde la décima casilla, Alonso ejecutó una carrera impecable: apenas necesitó cinco vueltas para remontar siete posiciones y situarse tercero, donde se mantuvo hasta el final pese a la presión de Arón Canet y otros rivales del grupo perseguidor.

El triunfo en Portugal fue para Diogo Moreira, quien con un tiempo de 35:40.573 logró su cuarta victoria del año y quedó a un paso del título mundial. Collin Veijer lo escoltó a solo 90 milésimas, mientras que Alonso cruzó la meta a 492 milésimas del líder, confirmando el estrecho margen entre los tres primeros. El resultado dejó al colombiano con 153 puntos y la séptima casilla del campeonato, un logro sobresaliente si se considera que está cumpliendo su temporada debut en Moto2.

La carrera, disputada bajo un cielo despejado en Portimão, tuvo dos líderes claros: Moreira y Veijer, quienes marcaron el ritmo desde la salida. Jake Dixon, que inicialmente se mantenía en la pelea, cometió un error que abrió la puerta para el avance del colombiano. A partir de allí, Alonso impuso un ritmo sólido, constante, y defendió su posición hasta cruzar la línea de meta con autoridad.

En la parte alta del campeonato, la jornada dejó a Moreira virtual campeón. El brasileño, con 281 puntos, amplió su ventaja sobre el español Manuel “Manugas” González, que fue sexto en Portugal y llegó a 257 unidades. Con solo una fecha por disputarse —el Gran Premio de Valencia, programado para el domingo 16 de noviembre—, a Moreira le bastará con terminar 14° para asegurar el título mundial.

Para Alonso, la cita en el Algarve reafirmó su lugar entre los talentos emergentes más competitivos del paddock. Su regularidad en las últimas pruebas (Hungría, Australia, Malasia y Portugal) lo ha convertido en un nombre recurrente en el podio, mostrando una madurez sorprendente para su edad.

El de origen español cerrará el año con la mirada puesta en Valencia, donde buscará culminar su primera campaña en Moto2 con otro resultado destacado.

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

