Por falta de recursos, selección colombiana de futsal podría no competir en Austria

El seleccionado nacional obtuvo su cupo al conquistar el Campeonato Panamericano disputado este año entre el 2 y el 8 de mayo en San Juan, Argentina….

La Federación Colombiana de Deportes para Sordos (Fecoldes) denunció las dificultades económicas que ponen en riesgo la participación de la selección colombiana masculina de futsal de sordos en los Juegos Sordolímpicos de Invierno de 2027, en Austria. A través de un comunicado, la entidad manifestó su preocupación por la falta de recursos para garantizar el viaje de la delegación nacional.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El seleccionado nacional obtuvo su cupo al conquistar el Campeonato Panamericano disputado este año entre el 2 y el 8 de mayo en San Juan, Argentina. Venció 11-2 a Perú, empató 1-1 con Argentina, derrotó 6-5 a Brasil y goleó 24-4 a Uruguay.

Publicidad

"[El equipo] no solo ganó un torneo, pues consiguió, por primera vez en 80 años, la clasificación del país a unos Juegos Sordolímpicos de Invierno. Y mientras el tiempo avanza, el Ministerio del Deporte no responde, no ofrece claridad sobre el respaldo presupuestal ni presenta una ruta de gestión para hacer posible esta participación".

Integrantes de la selección colombiana de futsal para sordos. Foto: Fecoldes

Para viajar y competir en Austria, Fecoldes calcula que necesita aproximadamente COP 1.300 millones de pesos. Asegura que ha buscado alternativas de financiación desde mayo. El calendario añade presión a las gestiones y es que los Juegos Sordolímpicos de Invierno están cada vez más cerca. El evento irá del 15 al 24 de enero de 2027 en Innsbruck-Seefeld-Tirol, Austria.

“Nos encontramos en este momento en el primer microciclo rumbo al sordolímpico, tenemos 20 atletas que con sus recursos se están pagando esta concentración, hemos hecho esfuerzos en nuestros trabajos, poniendo en pausa nuestras vidas por este sueño”, afirmó Juan Carlos Muñoz, entrenador de la selección de fútsal, al describir las dificultades de preparación.

Además de los gastos de desplazamiento, la participación supone preparar a los jugadores para una competencia internacional y sostener sus concentraciones. Fecoldes señala que los deportistas ya están asumiendo costos de entrenamiento. Aunque reconoce que Mindeporte ha acompañado otros procesos del deporte sordolímpico, el comunicado no acredita financiación para este viaje específico.

“¿De qué sirve promover el alto rendimiento, abrir oportunidades y exigir resultados si, cuando los deportistas consiguen una clasificación histórica, no existe una respuesta institucional que permita acompañarlos hasta el final?”, cuestionó Fecoldes al cerrar su comunicado sobre la participación en las justas de Austria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador