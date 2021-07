Por fin comienzan los Juegos Olímpicos de la esperanza

Un año después de lo previsto, y en medio de muchas restricciones por la pandemia, las justas reunirán hasta el 8 de agosto a 11.500 deportistas de 205 países. La inauguración se verá por Caracol Sports desde las 6:00 a.m. de este viernes.

El máximo sueño de todo deportista es participar en los Juegos Olímpicos. Muchos de los mejores atletas de la historia han logrado su verdadera consagración al ganar una medalla en estas justas. Pero el 90 % de quienes compiten no se suben al podio. Aun así son triunfadores. A diferencia de los campeonatos mundiales de las diferentes disciplinas, en los Olímpicos no se trata solamente de ganar, sino de vivir el espíritu de integración y hermandad que no tienen los otros grandes eventos deportivos.

Porque el ambiente es especial, incluso en medio de las restricciones y medidas extremas de bioseguridad que han hecho de los de Tokio unos Juegos extraños, sin público en las tribunas, con deportistas y entrenadores en una burbuja en la Villa Olímpica y cero contacto con la población japonesa.

Después de un año de incertidumbre, dudas, tires y aflojes, este viernes es la ceremonia de inauguración, con un grupo muy limitado, con poco más de 900 asistentes, y sin el tradicional desfile de las delegaciones completas. Será un acto mucho más sencillo y sobrio que los anteriores, protagonizado por los abanderados de cada país, en el que el emperador de Japón, Naruhito, declarará oficialmente abiertos los Juegos, segundos en territorio japonés, pues también hizo los de 1964, más allá de que desde el miércoles comenzaron los torneos de fútbol y sóftbol.

Después se hablará solamente de deportes durante tres semanas. La pandemia, que ha dejado más de cuatro millones de muertos en todo el mundo, quedará en un segundo plano, más allá de que se sigan presentando casos entre la familia olímpica. También el descontento de buena parte de los habitantes de Tokio, que estaban en contra de la realización de las justas, cuya organización costó cerca de US$16 mil millones, según fuentes gubernamentales, aunque se estima que esa cifra fácilmente se duplicó.

“A lo que vinimos”

En el plano deportivo, Estados Unidos llega como el gran candidato a quedarse con el título que ganó hace cuatro años en Río de Janeiro. La delegación norteamericana, la más numerosa de las justas, está encabezada por la gimnasta Simone Biles y el nadador Caeleeb Dressel, quienes se proyectan como las grandes estrellas del evento, al lado de otros nombres ilustres como los tenistas Novak Djokovic y Naomi Osaka, o los atletas Armand Duplantis y Allison Felix.

China y Gran Bretaña deberían ser los principales rivales del equipo estadounidense, pero no una amenaza de cara al título. Por Suramérica se espera una buena participación de Brasil, todavía con la reserva deportiva que le dejaron los Juegos de Río.

El objetivo de nuestro país es claro, aunque complicado: “Al menos igualar las ocho medallas de hace cinco años”, asegura el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano Hurtado.Sin embargo será una tarea complicada con apenas 70 deportistas, la mitad de los que fueron a Brasil.

Las opciones de podio son claras y no pasan de diez. La principal es la bicicrosista antioqueña Mariana Pajón, oro en 2012 y 2016. Recuperada de una delicada lesión, se ha preparado específicamente para lograr un triplete histórico.

También hay opciones con Mercedes Pérez, Luis Javier Mosquera y Santiago Rodallegas, los tres pesistas que pudieron asistir a las justas, de ocho que se tenían pronosticados, por una sanción de la federación internacional de esa disciplina.

Con opciones de subirse a un lugar en el podio están los boxeadores Íngrit Valencia y Yuberjen Martínez, el marchista Éider Arévalo, el atleta Anthony Zambrano y los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, aunque no se puede descartar a Caterine Ibargüen, quien será la abanderada del equipo nacional.

Según Edwin Cabezas, director deportivo del COC, “preferimos no hacer pronósticos para evitar presionar a los deportistas y sus entrenadores. Todos saben a ciencia cierta a qué pueden aspirar y tenemos un grupo importante con opciones de llegar a las finales, lo que significaría obtener diploma olímpico”.

Hay disciplinas como el tiro con arco, el ciclismo de ruta y los de combate en los que es más complicado acertar en los pronósticos, pero algún colombiano podría figurar.

Para nuestros otros deportistas el objetivo es mejorar o igualar sus marcas, los registros más importantes que han hecho, así a muchos no les alcance para acceder a una final. Codearse con los mejores del mundo es complicado y su fogueo, preparación y esfuerzo a veces resultan insuficientes, como es el caso de los nadadores y la mayoría de los atletas.