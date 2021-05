Prográmese, estos son los mejores partidos del sábado 1 de agosto

Finales y partidos decisivos para el futuro de las temporadas de fútbol, baloncesto y béisbol.

A pesar de que varios campeonatos de fútbol en Europa ya culminaron, el deporte en época de pandemia sigue bajo estrictas medidas de bioseguridad. El balompié se sigue disputando en Italia, Portugal e Inglaterra, además de la fase final de la temporada regular de la NBA y las Grandes Ligas de la MLB.

Este sábado a las 10 de la mañana, el Benfica y el Porto se verán las caras en la final de la Copa de Portugal. Los dos colombianos del equipo de los dragones, Luis Díaz y Mateus Uribe, no están en plenitud de condiciones para ser considerados por el entrenador Sergio Conciencao para el derbi. Díaz sufrió una mialgia en la cara posterior de su muslo izquierdo y es duda, pero Uribe sufrió un esguince en su rodilla izquierda, lesión que lo dejó fuera de la lista de convocados.

A las 11:30 a.m., el balón rodará en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, para decidir el ganador de la FA Cup entre el Arsenal y el Chelsea, Los ‘gunners’ accedieron al partido definitivo tras derrotar al Manchester City de Pep Guardiola mientras que los ‘blues’ eliminaron al Manchester United. Los hombres de Mikel Arteta tendrán como objetivo ganar el título para así asegurar un cupo en la Europa League 2019-2020 ya que por su rendimiento en la Premier no pudieron clasificar.

En las horas de la tarde, el calcio italiano disputará la última jornada de la Serie A con cinco partidos en simultáneo ya que en estos se definirán los puestos europeos para la próxima campaña. El Atalanta de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel recibirá al Inter de Milán – a la 1:45 p.m., en la lucha por el segundo puesto de la clasificación. A la misma hora, el Napoli de David Ospina enfrentará en casa a la Lazio que también busca la segunda casilla. La jornada la completarán los partidos entre Juventus vs. Roma, Milan vs Cagliari y Brescia vs. Sampdoria.

En la NBA que se disputa en las instalaciones de Disney World en Florida, Estados Unidos, en una ‘burbuja’ en la que solos las personas estrictamente necesarias para el desarrollo de la competición pueden ingresas, se juegan algunos partidos interesantes. Los Nuggets de Denver se enfrentan a los Miami Heat (tercer clasificado de la Conferencia Oeste y cuarto de la Conferencia Este respectivamente) abren la jornada a las 12 p.m.

(“El racismo no es lo único que asola nuestra sociedad”, Jonathan Isaac jugador del Orlando Magic)

Los Thunder de Oklahoma se miden ante los Utah Jazz a las 2:30 p.m, los Pacers de Indiana juegan frente a los 76ers de Filadelfia a las 6 de la tarde y el equipo de Lebron James, Los Ángeles Lakers, se enfrentan a los últimos campeones del baloncesto norteamericano, los Raptors De Toronto a las 7:30 p.m.

En el deporte de la pelota caliente, el inicio de la temporada 2020 se ha visto manchado por varios casos positivos de coronavirus en algunos equipos. El principal perjudicado fueron los Marlins de Miami que registraron 19 contagiados. Aún así, el certamen sigue y el sábado desde las 6:07 de la tarde, se disputa el segundo encuentro entre los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.